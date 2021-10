Línea de tiempo: Los ataques con ácido más brutales en Bucaramanga y el área

Colombia es uno de los países con mayor índice de quemados con ácido en el mundo, y aunque el número de agresiones ha disminuido, es un tema que no deja de preocuparles a las mujeres y hombres, puesto que los daños causados por el mismo son irreversibles.

Santander no ha sido ajeno a estos ataques, en los últimos casos han sido reportados varios casos en los que las principales víctimas son mujeres.

Vanguardia hizo un recuento de algunos de estos hechos que marcaron la vida de estas víctimas.

Noviembre de 2020

Una niña de 14 años fue atacada en Girón, Santander.

El ataque que se presentó por parte de una mujer de 34 años de edad al parecer por problemas pasionales, dejó a la menor de edad con algunas quemaduras.

Frente a este hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un equipo especial de la Defensoría de Familia hizo presencia en el Hospital Universitario de Santander, para brindar atención psicosocial a la menor de edad y verificar sus derechos.

Por el hecho una mujer fue capturada y enviada a un centro carcelario.

Julio 8 de 2020

En el barrio Laureles Bajos en Floridablanca, una mujer terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en rostro, hombros, cuellos y tórax.

Se trata de Yolanda Cecilia Manrique Vargas, de 42 años, quien fue atacada con ácido por parte de su compañero sentimental Óscar Carreño Rueda, un panadero de 52 años, quien tras cometer la agresión se quitó la vida ingiriendo cianuro.

El ataque ocurrió en una humilde vivienda del barrio Laureles Bajos de Bucaramanga, justo en la calle 64 con carrera 15.

Según relató Cristóbal Manrique, hermano de Yolanda, “yo estaba en la casa mía cuando escuché la bulla, era mi hermana la que gritaba que la ayudaran que le habían echado ácido, entonces los vecinos la auxiliaron y la llevaron al hospital; yo entré a reclamarle a la pareja por qué había hecho eso y lo encontré tirado en el piso, entonces unos amigos me dijeron que me saliera que no lo tocara ni nada porque estaba agonizando. La verdad no sabemos cuál es el motivo por el que la atacó”.

Durante la inspección de lugar, una humilde vivienda de ladrillo a la vista y techo de zinc, fueron hallados los productos con los que se habría perpetrado el ataque: una botella con el ácido el cual no tenía marca, así como una bolsa con pastillas de cianuro.

Enero 25 de 2014

Una trabajadora sexual de 37 años fue atacada con ácido en el Centro de Bucaramanga. Ocurrió a las 11:55 de la noche en la calle 35 con carrera 15.

La mujer, quien según las autoridades es una trabajadora sexual conocida con el alias de ‘La Gata’, fue atacada por un sujeto que se le acercó y sin pronunciar palabra alguna le roció el ácido.

De inmediato y ante los gritos de dolor y desespero de la mujer, la Policía la trasladó al área de urgencias del HUS, donde fue atendida.

Presentaba quemaduras en el 18% del cuerpo. El ácido le afectó parte del rostro, el ojo izquierdo, el cuello, el pecho y los brazos. Quemaduras graves, de segundo y tercer grado, por lo que la recuperación tomó tiempo.

“Una de las posibles hipótesis es que la agresión habría sido ejecutada por asuntos pasionales, por una relación sentimental que la víctima tuvo tiempo atrás. Estamos avanzando en la investigación y esperamos dar cuanto antes con el responsable”, afirmó para entonces el coronel Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

6 de diciembre de 2012

En el Pabellón de Quemados del Hospital Universitario de Santander, HUS, fue internada una mujer de 33 años, identificada como Tulia Andrea López Ramírez, quien fue atacada con ácido en Floridablanca.

Ocurrió a las 11:30 de la mañana en los alrededores del parque El Lago.

La mujer iba caminando cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos se bajó y sin mediar palabras le arrojó el ácido e inmediatamente emprendió la huida con su cómplice.

Tras el ataque la víctima, por sus propios medios, tomó un taxi que la condijo al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander.

Presentaba quemaduras de segundo grado en la espalda y el cuello.

Diciembre 3 de 2011

Una mujer de 32 años fue atacada con ácido por parte de un sujetó que ingresó a un salón de belleza ubicado en la diagonal 105 con 29 del barrio Asturias. La víctima sufrió quemaduras en el rostro y el pecho.

Todo transcurría con tranquilidad dentro de un salón de belleza ubicado en la diagonal 105 con 29 del barrio Asturias, cuando a las 3:30 de la tarde un sujeto ingresó con un pocillo en su mano. Sin mediar palabras el hombre, que vestía una bermuda y una camiseta, se acercó hasta donde estaba su víctima y le lanzó el ácido en el rostro y el pecho.

“Ella estaba arreglándole las uñas a una señora cuando el tipo entró y la agredió. Entonces el tipo se fue y se subió en una motocicleta en la que lo estaba esperando otro hombre”, relató una testigo.

La víctima empezó a gritar y desesperadamente pedía auxilio pues al ácido ya estaba haciendo efecto en su piel que se enrojeció en cuestión de segundos.

En medio del caos y los gritos, la mujer agredida fue conducida en un taxi al servicio de urgencias de la Clínica Carlos Ardila Lülle.

Noviembre 6 de 2010

Quemaduras en la cara, el cuello y los brazos sufrió Nubia Patricia Carreño, de 34 años a quien le echaron ácido en hechos ocurridos en la calle 45 No. 23-144 del barrio El Poblado, Girón.

De acuerdo con la Fiscalía la agresión se produjo por una rivalidad derivada de la venta de jugos en el sector del parque principal de Girón donde Nubia Patricia y Edinson Díaz competían por los clientes.



La teoría de la Fiscalía señala que Díaz al ver que Nubia Patricia vendía más que él, optó por amenazarla para que se fuera del sector pero ante la negativa de la víctima planeó el ataque con ácido.



Díaz, 36 años, fue capturado por la Sijín en el asentamiento humano La Isla, en Girón, por el delito de lesiones personales dolosas en concurso homogéneo y sucesivo.

Edison conocido como ‘Jugos-Jugos’, según la investigación, envió́ a David Mosquera a arrojarle el ácido, el cual entró por su cavidad bucal y le alcanzó los ojos, generándole la pérdida de visión casi en su totalidad.

La pena que está afrontando Mosquera es de 27 años y el pago de 94 millones de pesos de indemnización a la víctima, mientras que Edison Díaz quien fue autor intelectual del atentado, fue sentenciado a 24 años de prisión y al pago de 118 millones 586 mil (172 salarios mínimos).

Carreño Barrera ha sido sometida a más de 30 cirugías en el rostro.

Mayo 25 de 2010

Una venganza sería la causa del brutal ataque del que fue víctima un hombre de 57 años, al que le desfiguraron la cara tras lanzarle ácido sulfúrico, en la carrera 23 con calle 15 del barrio San Francisco.

Septiembre 17 de 2006

Una mujer de 40 años fue atacada por su expareja quien le echó ácido sulfúrico en la cara. El hecho se presentó en la carrera 27, cerca de las instalaciones del Sena. La víctima sufrió serias lesiones en su rostro.

Mayo 8 de 2006

A una joven de 25 años le quemaron el rostro con ácido en un local nocturno en el barrio San Alonso. La víctima sufrió graves quemaduras y su proceso de recuperación fue largo.

2005

Claudia Inés Rojas Cruz fue una de las primeras víctimas de ataque con ácido en Santander, en 2005. La agredieron en la puerta de su casa y lo único que le dijeron fue “mire lo que le mandaron”, asegura la afectada.