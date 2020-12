Tito Contreras Sanabria vive de milagro, eso dicen los médicos y las autoridades después del golpe que sufrió la mañana de Navidad en un accidente de tránsito que le arrebató para siempre a la mujer que amaba.

Yaneth Quintero, la enfermera con quien compartió 18 años de su vida y con quien tuvo dos hijos, murió por culpa de un conductor ebrio, que no los dejó celebrar en familia.

¡Recuerdos borrosos!

A las 8:00 de la mañana del 25 de diciembre, Tito llegó a recoger a Yaneth al edificio en donde había cuidado un paciente durante la Nochebuena, allí conversaron sobre los planes del día y arrancaron para su casa en Campo Hermoso.

“Hablamos de lo que íbamos a hacer, saldríamos ese día con los hijos porque el 24 no pudimos, entonces yo le dije que más bien me acostaba el 24 y salíamos el 25”, contó Tito a Vanguardia ayer desde la Funeraria San Pedro, donde realizaban la velación de su amada.

A las 8:30 ya iban en la carrera 27 con calle 42 cuando la luz roja de un semáforo los detuvo, justo ahí los embistió la muerte; un Chevrolet Spark, conducido por Daniel Fernando Rodríguez.

“Escuché el carro y miré por el retrovisor, vi que era negro y ya, no me acuerdo de más. Quedé inconsciente y cuando reaccioné iba en la ambulancia, entonces llamé a un tío de ella y le dije que fuera porque no sabía cómo estaba”.

Contreras fue trasladado a la Clínica La Merced donde fue sometido a múltiples estudios, sólo tuvo traumas leves y tiene unas vértebras inflamadas, ya fue dado de alta y debe usar cuello ortopédico.

Con ese malestar y el alma adolorida de verdad, fue a despedir a Yaneth, para siempre.

Dolor en el corazón

Está a salvo, la sacó barata para la magnitud del accidente, pero su esposa no vivió para contarlo.

“A mí me tuvieron con mentiras todo el tiempo, me decían que estaba bien, que las estaban atendiendo para que yo no me alterara. A las 9:00 de la noche me dijeron que murió”.

Yaneth y Tito llevaban 18 años juntos y el pasado 17 de diciembre celebraron 10 años de matrimonio, sus hijos hoy tienen 15 y 9 años y al igual que él, tienen el alma rota.

“Ha sido muy duro, me parte el alma cuando me hacen preguntas y no sé qué responderles. No sé qué hacer, no sé qué haremos”.

La tristeza no solo invade a su esposo e hijos, Yaneth era el pilar de su familia entera que ayer en la tarde la despidió en el Parque Memorial Tierra Santa.

“Era una esposa excelente y una madre ejemplar, ha sido muy difícil porque era la ficha principal de toda la familia”, agregó Tito, quien ayer en la mañana arribó a la sala de velación, se acercó al ataúd y lloró; verlo partía el alma.

Exigen justicia

Daniel Fernando fue enviado a prisión por homicidio culposo y violación de medidas sanitarias, la prueba de alcoholemia tomada en Medicina Legal arrojó grado 1, pero este resultado genera dudas entre los familiares de la víctima.

“No sabemos qué pasó, porque supuestamente llevaba grado 1 y en el video que vi se ven muchas latas de cerveza y botellas en el carro.

“No fue un descuido, si llevaba grado 1 estaba lúcido, era consciente, entonces ¿Por qué intentó volarse?”, explicó el esposo.

Ahora, Tito tomó la vocería por los dolientes y exigió justicia, pide a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias.

“Que se haga justicia y que pague hasta las últimas consecuencias. Lo que hizo no tiene perdón de Dios”, finalizó.