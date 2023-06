Los detalles del asesinato de un joven en Bucaramanga, lo habían advertido

“Él salió de la casa después de almorzar cuando, de repente, mis tíos y la mamá escucharon los tiros; ella salió corriendo a ver y resulta que el muerto era Diego. Queremos justicia para él, más de uno lo conocía y no se metía con nadie (...) Tenía muchos sueños y desaforadamente no es la primera vez que pasa porque en ese barrio no hay paz”, expresó una prima del occiso.

Los allegados a Vera Duarte, de 26 años, aseguran que detrás de este crimen están tres personas, dos serían menores de edad, todos ellos conocidos por la víctima. La Policía aprehendió a uno de estos jovencitos.

“Unos días antes estas tres personas habían lanzado amenazas contra la vida de él y el hermano. Pedimos que estas personas recapaciten, hablen con la verdad porque nos causaron un dolor muy fuerte”, añadió la familiar.

Diego Armando trabajó en zapatería y en ventas, pero actualmente le había tocado recurrir a ganarse la vida como mototaxista.

“No, no tenía problemas de drogas ni nada, él no estaba metido en nada de eso. Diego antes los ayudaba a ellos, sé que dos de ellos son venezolanos y vivieron al lado de la casa”, concluyó la prima.

El joven recibió dos balazos cuando iba por la calle 14 con carrera 50, una vía peatonal conocida como ‘La Guaya’.

Aunque fue llevado al Hospital, llegó sin vida.