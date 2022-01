Los detalles del escándalo de abuso ‘sexual’ que salpican al Atletismo en Bucaramanga

Durante casi tres años, cuatro deportistas guardaron el doloroso secreto. Sufrieron en silencio -dicen- del abuso sexual y los maltratos de quien fuera en 2019 entrenador de un Club de Atletismo de Bucaramanga, hasta que decidieron denunciar. Con carácter y madurez, hoy de 20 años, pusieron el dedo en la llaga contando su drama.

Las denuncias que desnudan de manera literal las aberraciones que habrían sufrido con apenas 17 años, estremecen al país, pero además activaron la contundencia de los entes investigativos.

“Crecí sin papá y yo lo veía como un padre; en ese entonces no veía lo malo de las cosas”, manifestó una de las víctimas.

Las obligaba a entrenar sin importar si tenían dolores o lesiones, las insultaba en público, las humillaba y en una ocasión le echó un vaso con agua en la cara mientras entrenaba.

“Una de las cosas más fuertes que pasé con él, y comencé a reaccionar, fue cuando me propuso que me acostara con él y que me seguía ayudando económicamente y me compraba una casa. Lloré todo el día porque no entendía lo que estaba pasando, por qué me decía eso. Cuando me gritaba o me insultaba pensaba que era para que fuera buena deportista”.

La lascivia y las aberraciones continuaban. Algunas, como esta víctima, aseguran que les hacía masajes en los glúteos. “Me bajaba la licra y me tocaba, pero en ese momento lo veía normal. Con el tiempo fui conociendo más casos de compañeras”.

Su relato estremeció tanto al país, que desde la Seccional de Fiscalías de Santander se asumió el caso con fiscales especiales, así como la Defensoría Nacional del pueblo puso la lupa.

En un comunicado nacional, la Defensoría precisó que “a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y de las delegadas para el Deporte, para la Niñez y para la Mujer, dispuso de toda su capacidad institucional para brindar el acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas.

Los abusos

Las denuncias contra el entrenador cada vez suben más de tono. Otra de las presentadas ante la Fiscalía, señala que las tocaba de manera continua.

“Todos los días me realizaba comentarios de tipo sexual, que como yo soy virgen, quería ser mi primer hombre. Que mis nalgas estaban buenas y que tenía un cuerpo súper rico. Lo decía delante de algunos compañeros de atletismo”.

De manera inicial, se conocieron solo tres casos, pero poco a poco se han unido más víctimas quienes decidieron romper su silencio. La mayoría eran niñas de escasos recursos.

Hoy se habla de por lo menos 30, aunque la cifra no ha sido precisada ni las autoridades dan fe de ese número.

Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo rechazó de manera tajante el comportamiento del entrenador del Club de Atletismo, afiliado a la Liga. Fue él quien se puso al frente y expuso ante las autoridades judiciales y deportivas los presuntos abusos con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.