Los detalles del robo del maletín del ciclista Germán Darío Gómez en Bucaramanga

Sobre el mediodía de este miércoles, delincuentes aprovecharon que el conductor de una camioneta que hace domicilios y expresos desde el municipio de Betulia a la capital santandereana, se aparcó por 15 minutos en la calle 50 con carrera 15, en el barrio La Concordia, para llevarse una maleta y dos cajas que contenían aceite para carros.

En la maleta iba la indumentaria, los uniformes y los documentos de identidad del ciclista santandereano Germán Darío Gómez Becerra, quien es el actual campeón nacional Sub- 23 de la contrarreloj en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputaron en la ciudad el pasado mes de febrero.

El pedalista nacido en Betulia se encontraba desde el fin de semana en esa población con su familia. Pero el martes en la mañana le pidió el favor a un amigo, quien hace expresos, que le llevara su maletín ya que tenía que viajar a una concentración con su equipo, el GW Shimano, en el departamento de Boyacá.

“Yo confío mucho en él y la idea era yo irme entrenando en mi bicicleta y reclamar la maleta en la casa de un amigo en Floridablanca, para seguir mi viaje en un vehículo. Ahora solo espero que me la devuelvan porque tenía mi pasaporte y otros documentos de identidad y sin esos documentos se retrasarían mis viajes a Europa”, aseguró el deportista.

La maleta es blanca con negro, y como dato particular esta bordada en un costado con el nombre de ‘Germán Gómez’ y una bandera de Colombia. En su interior iban los uniformes, guantes, casco, gafas, audífonos, zapatillas y otros elementos.

El conductor de la camioneta, víctima del hurto, es Eliseo Pimiento, aunque no se percató del lugar exacto donde lo robaron, cree que fue en el parque de los talleres de motos de La Concordia.

“Yo llevo varios años trayendo gente y domicilios desde Betulia. Y cada vez que vengo hago otras vueltas personales. Ahí en la 50 con 15 fui a preguntar por el repuesto de una moto y alguien me dijo que me habían abierto la carpa de mi camioneta. Al revisar el platón me faltaba el encargo de Germán y dos cajas con aceite para carros”, señaló Eliseo.

Pero lo más insólito de este caso es que sujetos han aprovechado la situación para pedir rescate por ‘la bicicleta’, ya que en redes sociales se han dado los números telefónicos de personas cercanas al ciclista.

“No se han tomado la molestia de leer bien la noticia. Me llamaron que consiguiera un millón y me devolvían la cicla. La bicicleta no se la robaron fueron los papeles y la indumentaria”, dijo Eliseo.

La Policía ha iniciado las investigaciones para recuperar los elementos hurtados al campeón santandereano.