Más detalles: Así fue el asesinato de un motociclista en San Francisco, Bucaramanga

Y es que pasadas las 10:00 p.m. del pasado martes, la vida del motociclista que transitaba por toda la carrera 21 entre calles 11 y 12 del barrio en mención fue ‘apagada’ a punta de plomo.

Lo que se sabe de este hecho violento es que Jhon Alexánder Carreño Flórez, como fue identificada la víctima, iba al mando de una motocicleta de placa YCU-68F, por este corredor vial, en sentido sur-norte, cuando desde otra moto hombres armados lo venían siguiendo muy de cerca.

El parrillero sacó un arma de fuego y la emprendió a tiros en contra de Carreño Flórez. Fueron cinco los disparos que le coronaron al motociclista, quien no pudo seguir maniobrando su moto y terminó cayendo.

Jhon Alexánder quedó tendido en un andén, en toda la puerta de un restaurante de la carrera 21 con calle 12, al lado de su moto. El momento de la caída quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad de la comunidad.

“Escuché los disparos, me levanté y me asomé. Cuando salí vi a la gente que empezó a gritar, pidiendo una camilla... Parece ser que no había ninguna en el puesto de salud del frente y tocó cargarlo en hombros hasta allá”, relató un testigo del hecho.

Justo enfrente del sitio en donde quedó el motorizado, está la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita, UIMIST, de la Alcaldía de Bucaramanga, hasta donde transeúntes y habitantes de la zona llevaron de urgencia al herido.

Nada pudo hacer el personal médico de este lugar, los disparos que recibió en brazos, piernas, pecho y cuello fueron letales.

Juan Carlos Muñoz, líder comunal de San Francisco, señaló que “desafortunadamente los sicarios le ocasionaron la muerte al muchacho. No sabemos los motivos de este homicidio. En el barrio habían bajado los casos, pero es lamentable que sigan ocurriendo”.

Con el daño hecho los pistoleros emprendieron la huida en la motocicleta sin dejar rastro o mayores pistas.

A los pocos minutos, personal uniformado de la Policía hizo presencia en el lugar para acordonar la escena. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, recopiló las evidencias y realizó el levantamiento del cadáver.

Desde ayer ya se adelantaron las primeras acciones para esclarecer este nuevo homicidio cuyas causas, por ahora, no se han establecido.

A Jhon Alexánder, al momento del hecho, no se le encontró identificación y estuvo indocumentado. Horas después, se estableció su plena identidad.

La víctima residía en el barrio Los Ángeles, en el norte de la ciudad. Al cierre de esta edición, el cuerpo permanecía en la morgue del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses a la espera de ser entregado a sus seres queridos.