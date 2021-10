Matan a un hombre en Ruitoque Alto, en Floridablanca

El crimen de Albeiro Torres Galindo en el sector de Ruitoque Alto, ha dejado muchas dudas, dolor y desasosiego tanto entre los familiares como en la comunidad de ese sector rural de Floridablanca. Tenía 27 años, se caracterizaba por ser muy trabajador, pero además la relación con su novia iba ‘viento en popa’: vivían juntos y planeaban formar un hogar.

Nadie se explica cuáles serían las razones que tenían esos dos sujetos que lo atacaron con sevicia hasta ‘cortarle’ la respiración.

Ocurrió a las 7:00 de la noche en la zona conocida como Nazaret, cerca de su casa, a pocos kilómetros de Tres Esquinas. Albeiro se movilizaba en motocicleta con su pareja sentimental cuando ‘de la nada’ salieron dos hombres a la vía y los tumbaron. Al parecer estaban escondidos entre los matorrales y esperaron allí para atacar.

Mientras uno de los sujetos redujo a la mujer amenazándola para que no pidiera auxilio, el otro se ‘encargaba’ de Albeiro.

Sin compasión le clavó 5 puñaladas: una en la espalda, dos en el pecho, y una en cada brazo. No tuvo la oportunidad de defenderse y murió frente a su ‘amor’.

La zona desolada y oscura fuer ‘cómplice’ de estos sujetos, quienes una vez corroboraron el deceso de Albeiro huyeron y se internaron de nuevo entre la vegetación.

Pidió auxilio en vano

Los gritos desgarradores de la joven estremecieron a quienes se encontraban a unos cuantos metros. Ella hizo todo para reanimarlo, para ‘traerlo de nuevo’ a la vida, pero esos infames no le dejaron una ‘pizca’ de esperanza.

Otros que se movilizaban en carros se ‘estrellaron’ con la lamentable escena. La noticia se divulgó de manera rápida hasta que sus familiares arribaron. Todos se encontraban desconcertados, sumidos en una enorme tristeza.

Se desconoce si se trataría de un robo, pues al parecer, no se llevaron ninguna de sus pertenencias.Albeiro no tendría problemas con nadie. Hasta el momento no hay móviles claros de este brutal asesinato.