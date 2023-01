Mataron aun hombre y lo tiraron al río Magdalena

“Hola madre”, fueron las últimas palabras que Nubia Duque escuchó de parte de su hijo Luis Miguel Bedoya, quien fue hallado sin vida en el río Magdalena, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Fue la última llamada que el joven hizo a su progenitora el pasado lunes 16 de enero. Desde entonces sus familiares no supieron más de él.

“Mi mamá fue la última vez que lo vio, por la calle 16; desde ahí no se supo más nada, a eso de la 1:00 am él llamó, le dijo: ‘hola madre’ y colgó, fue como si le hubiesen quitado el teléfono y de ahí no volvimos a saber de él”, dijo Laura Bedoya, hermana de la víctima.

Desde ese momento, la familia empezó una angustiosa búsqueda en el municipio y a través de redes sociales. Con la esperanza de hallarlo con vida, recorrieron los lugares que el joven de 19 años frecuentaba, hablaron con amigos pero nadie supo dar razón, hasta el pasado jueves cuando la familia fue informada de que por las aguas del río Magdalena bajaba un cuerpo con las características de Luis.

La búsqueda terminó como no esperaban; “guardábamos la esperanza de encontrarlo con vida, nos dijeron de un cuerpo, lo vimos y sí es él”, dijo un familiar del joven.

El cadáver fue hallado en el río en estado de descomposición, a la altura de la vereda Santa Cruz de Puerto Berrío, con impactos de bala, “luego de realizada la diligencia, los forenses informaron que el cuerpo tenía varios orificios al parecer ocasionados con arma de fuego”, informó la Policía.

Según las autoridades, Luis fue abordado por sujetos armados que le dispararon mientras se encontraba en busca de alucinógenos en el barrio La Paz, “de acuerdo a información suministrada por el padre de la víctima, el día 16 de enero se encontraba al parecer por el sector del barrio La Paz en busca de estupefacientes y sujetos al notar la presencia de este ciudadano le causan las heridas y es arrojado al río Magdalena”, dice el reporte oficial.

El cuerpo del joven fue trasladado hasta Medicina Legal en Barrancabermeja, en donde familiares esperan para hacer el traslado hacia el municipio de Puerto Berrío, en donde le darán el último adiós.

