Mató a su hermano en defensa propia; ocurrió en Santander

Una fuerte discusión entre dos hermanos, en el barrio Arenal de Puerto Wilches (Santander), terminó con uno de ellos muerto.

El fratricidio ocurrido sobre las 5:00 am de este sábado 23 de septiembre, en una humilde vivienda del barrio Arenal de la localidad santandereana, no tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y conocidos de los involucrados, ya que aseguran, no mantenían una buena relación fraternal y este hecho “pudo haber ocurrido en cualquier momento”.

Según el relato de Alirio Zambrano, su hermano José Domingo Valencia Zambrano, quien sufría de problemas psiquiátricos, llegó a la casa contigua en donde reside su otro hermano, Virgilio Trujillo Zambrano. Como se había hecho recurrente, llegó en medio de un ataque de ira, con machete en mano, diciendo que “mataría a toda la familia”.

“A mi hermano, el muerto, llegó primero a atacarlo, no le hizo nada, pero volvió a atacarlo otra vez y mi hermano sacó la escopeta. Primero le hizo un disparo al suelo pero él se enfureció y se abalanzó con la macheta, el otro volvió a disparar para defenderse, no pudo contenerlo más y pasó lo que pasó, pero lo hizo por defenderse, sino el muerto hubiese sido él”, relató.

El desenlace fue trágico, el disparo que recibió José Domingo en el tórax, acabó con su vida de manera inmediata. Su cuerpo quedó tendido, inerte, en las afueras de la vivienda y justo al lado, el machete con el que el hombre amenazaba con atacar a su propio hermano, quien terminó convertido en su verdugo.

“Es una tragedia para la familia; mi hermano el finado ya había amenazado con matarnos a todos pero no pudimos evitar todo esto. Ya ellos habían tenido un altercado, se llamó a la Policía pero no llegaron, no dieron con el sitio. Todo esto es muy triste para la familia”, dijo Alirio.

Posterior al hecho, uniformados de la Policía lograron la captura del agresor y al cierre de esta edición, según las autoridades, se adelantaba el proceso de judicialización.