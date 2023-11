“Me disparó para huir”: relato del militar baleado en atraco a restaurante

El hecho violento ocurrió a la 1: 20 de la tarde del pasado miércoles (15 de noviembre), cuando el militar almorzaba en el establecimiento. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

El uniformado relató lo ocurrido ese día a este medio. “Yo estaba haciendo unas diligencias, entonces decidí parar allí para almorzar. En esas estaba cuando llegó el sujeto armado y entró a intimidarnos. Lo que hice fue ponerme de pie e intenté persuadirlo de usar el arma de fuego”, contó el militar.

Agregó que “no me encontraba armado, pero el delincuente, al verme uniformado supuso que sí y se acercó para verificar que no tuviera armas. Lo que yo hice fue dialogar con él, porque en el sitio habían muchos niños. Sentí la necesidad de interceder por los comensales, aunque no contaba con armas”.

El capitán supone que el ladrón sintió que su tiempo había terminado y decidió huir. “Me imagino que para evitar que yo lo persiguiera, me disparó en una pierna. No se llevó nada mío ni de los presentes”, aseguró.

Tras percatarse de la herida, el militar se ubicó en un sitio interno del restaurante y llamó a su comandante y a sus familiares; luego llegó un policía e informó lo ocurrió a sus superiores.

“En una patrulla de la Policía me llevaron al Hospital Naval. El balazo no afectó órganos importantes, por lo que puedo mover mi pierna. El delincuente usó un revólver calibre 38”, anotó.

El capitán sabe que fue un acto peligroso pero confía en su preparación y asegura que lo motivó “sentir que los civiles que estaban allí confiaban en mí. Es importante que la ciudadanía crea en las Fuerzas Militares. Sabemos tomar acciones en momentos críticos y, gracias a Dios el balazo no fue grave”.

La Policía intenta dar con el delincuente que fue captado por la cámara del establecimiento comercial.