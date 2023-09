“Me quitaron el pantalón. Me amarraron los pies y las manos”: víctima de hurto de $5 millones en Bucaramanga

Nuevos detalles del impactante caso del millonario hurto cometido por cinco delincuentes bajo la venta ficticia de un carro en el barrio San Francisco, en Bucaramanga, entregó la Fiscalía durante las audiencias en contra de los acusados.

Estas personas fueron identificadas como José Armando Morelo Contreras, Paula Mireya Escobar, Henderson Jair Maldonado, Cristian Armando Acuña Díaz y Nicolás Arnulfo Villamizar Badillo.

La Fiscalía dio a conocer que este hecho delincuencia se originó sobre las 6:00 a.m. de este martes 26 de septiembre, cuando un hombre fue citado por José Armando en el Oxxo de la carrera 27 con novena, en cercanías a la UIS, para realizar la venta de un automóvil Chevrolet Aveo negro, de placas KBY 189.

La víctima conocía con anterioridad a Morelo Contreras, quien estaba acompañado por su compañera sentimental Paula, pero esta persona se le presentó con el falso nombre de Javier.

Tras conversar un rato, la pareja convenció a la víctima para que bajara a una vivienda en la carrera 21 con calle novena, en donde se encontraba el vehículo puesto en venta. Pese a los temores, el afectado fue obligado a ingresar a la residencia y una vez adentro se encontró con otros dos hombres que iniciaron el atraco.

“Un hombre que abrió la puerta me colocó una pistola en la espalda, me pegó en la nuca y me decía que me tirara al piso o me mataba. Luego, me quitaron el pantalón, me amarraron los pies y las manos con mi ropa”, fue el relato de la víctima entregado a la Fiscalía.

La víctima fue requisada hasta que le quitaron $5 millones que había llevado para pisar el negocio de la compra del automóvil Chevrolet Aveo, matriculado en el municipio de Sabanalarga