Menor de 13 años habría sido abusada sexualmente por su excuñado en Girón

En delicado estado de salud se encuentra una adolescente de 13 años luego de ser abusada sexualmente por un joven de 24 años quien hasta meses atrás había sido su cuñado. La lamentable situación sucedió la mañana del pasado sábado.

Según relató el padrastro de la víctima, el excuñado aprovechó de la confianza que la niña le tenía y mediante engaños la llevó a la casa de sus padres en donde no había nadie y allí la accedió sexualmente.

“El tipo le dijo que la acompañara a hacer algo y después la acercaba hasta la casa, que en la casa del papá no se demoraban nada. Cuando llegaron” se aprovechó de ella, aseguró el familiar.

Pese a que la menor se resistió, la obligó a tener relaciones sexuales y la accedió sexualmente y la volvió a llevar a donde la había recogido.

“Por allá en una panadería a la niña se le vino un sangrado, cuando llegó a la casa le dijo a la mamá que le había llegado el periodo, pero la cantidad de sangre era demasiada, la hemorragia no se detenía con nada. Estaba nerviosa y no dijo nada”, añadió el padrastro.

Debido a la actitud que tenía, la madre de la menor le preguntó por lo que le había ocurrido y rompió el silencio. Les narró la pesadilla que ha vivido con el joven que hasta hacía un tiempo era el novio de su hermana.

“La reacción de los hermanos y las hermanas fue buscar al tipo y agredirlo, ellos en su rabia rompieron los vidrios a la casa. Pero él no estaba allá”, comentó el familiar.

La menor fue trasladada al Hospital de Girón de donde fue trasladada a otro centro médico en Floridablanca en donde lograron estabilizarla, luego fue regresada a Girón , y allí permaneció hasta ayer en la mañana.

Los médicos confirmaron que fue abusada y sufrió serias lesiones en su útero que le habían ocasionado el sangrado.

La madre de la víctima ya interpuso el denuncio y hoy realizarán la valoración en Medicina Legal, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones.

“La novia apareció primero a decir que él se iba a entregar con un abogado, después que no que todo era falso, que era por sacarle plata, pero nosotros no tenemos necesidad de eso. Sólo queremos que se haga justicia y no le suceda algo así a otra niña”, finalizó el padrastro de la menor víctima.