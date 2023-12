Menor de edad fue asesinado a bala mientras veía el partido del Junior

Como Jeider Samuel Gerónimo Pertuz, de 16 años, fue identificado el adolescente asesinado en el barrio Las Américas de Barranquilla, un establecimiento comercial.

El asesinato, a manos de sicarios, ocurrió en la noche del miércoles 13 de diciembre, mientras el menor y otras personas veían la final del fútbol colombiano entre el Junior y Medellín, que en ese instante iba por el segundo tiempo.

“A mí me llamaron por celular y me dijeron que le habían disparado. Me dijo un muchacho que estaba viéndose el partido del Junior, cuando llegó una moto y comenzó a repartir los tiros”, dijo la madre de la víctima a un medio de esa ciudad.

Jeider recibió dos disparos en la cabeza, uno en la espalda y otro en una de sus manos. “Los amigos salieron corriendo y a él no le dio el tiempo de correr porque estaba sentado”, agregó la mamá.

Cabe anotar que en ese ataque a bala quedó herido Jhon Jairo Vargas, de 26 años. Ambos jóvenes fueron auxiliado y llevados a la Clínica San Ignacio, donde confirmaron el fallecimiento de Jeider Samuel.

La madre solo espera que las autoridades revisen las cámaras de seguridad y capturen al responsable de este crimen.

