Ocurrió en la vereda Sabaneta del municipio de Albania el jueves hacia las 3:00 de la tarde.

Aprovechando una oportunidad para ‘camellar’, el adolescente se encontraba con otros labriegos en un cultivo de papa en la finca El Gran Chaparral sobre el sector conocido como La Escuela. Hacía un buen clima, pero de repente un trueno presagió la tormenta eléctrica que traería una tragedia instantes más tarde.

Conectó los audífonos a su celular que llevaba en el bolsillo del pantalón, estaba escuchando música cuando lo impactó el destello que apagó su vida.

“Ya iba entrando a la finca cuando escuché el trueno y luego vi que los muchachos traían cargados a los heridos, pero él estaba quemado, ya estaba muerto”, contó el administrador.

Él fue quien tuvo que darle la trágica noticia a su amigo y socio.

Rafael Sánchez y Cristian Camilo Villamil, mayores de edad, resultaron con quemaduras de consideración y fueron trasladados a un centro asistencial en Sobayá de donde son oriundos, viven en la Vereda Merchán alto.

En su instinto de madre también tuvo un ‘presagio’

Los lamentables hechos tienen sumidos en el desconsuelo a sus padres.

Era el tercero de seis hijos. Tenía una motocicleta en la que se iba a jornalear en las fincas aledañas para rebuscarse su ‘platica’.

“Yo no sabía que se iba a trabajar pero a la mamá sí le avisó y ella le dijo que no agarrara por allá, pero no le hizo caso”, relató el padre de la víctima quien estaba hecho un ‘mar de lágrimas’ ante la súbita partida de su amado hijo.

En el calor de su hogar fue velado el cuerpo del menor que dejó una descarga de llanto en la familia de agricultores.