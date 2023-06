Milagro en el viaducto La Novena: Joven sobrevivió tras caer al vacío en Bucaramanga

Un joven que se lanzó desde el Viaducto La Novena, fue encontrado con vida por los Bomberos.

De inmediato un grupo de al menos 10 bomberos bajaron a la zona boscosa ubicada en los cimientos del puente para dar con el paradero del joven.

A pesar de la caída, el hombre fue encontrado con vida y pudo ser rescatado por los bomberos.

Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas.

¡No está solo, pida ayuda!

Las autoridades recuerdan que algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas; búsquelo en un familiar, un amigo. También puede comunicarse con la Línea de Primeros Auxilios Emocionales 60769 70000, extensiones 1114, 1287 ó 1283 o al 3174402158 Línea de orientación Sicológica.