¡Milagro! Hombre que se lanzó del Viaducto La Novena solo sufrió una fractura en el brazo

No era la hora de irse de este mundo para Marlon David Suárez Ramírez, quien al medio día de este miércoles decidió saltar del puente de La Novena, en Bucaramanga.

Según el reporte médico inicial, el joven de 24 años sufrió una fractura de cúbito y múltiples contusiones menores. Estaba inconsciente, pero fuera de peligro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos lo encontraron casi 15 minutos después de saltar al vacío. Lo trasladaron hasta la Clínica Bucaramanga donde a esta hora recibe atanción médica.

Hasta el momento se desconoce los motivos por los que Marlon David decidió acabar con su vida. Al parecer, haber saltado desde la parte más baja del puente fue lo que le salvó la vida.

¡No está solo, pida ayuda!

Las autoridades recuerdan que algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas; búsquelo en un familiar, un amigo. También puede comunicarse con la Línea de Primeros Auxilios Emocionales 60769 70000, extensiones 1114, 1287 ó 1283 o al 3174402158 Línea de orientación Sicológica.