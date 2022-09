Minería ilegal, en el trasfondo de masacre en Landázuri

“No me vayan a matar”,

las súplicas del docente

El crudo relato de la mujer que sobrevivió al brutal ataque fue clave para que los investigadores esclarecieran lo que habría ocurrido el sábado hacia la medianoche en la residencia de la familia del docente.

En una supuesta venganza, uno de los hombres, quien pretendió a la mujer pero fue rechazado por ella, la dejó atada dentro de la finca para que muriera quemada.

El reporte del testimonio cuenta que los cinco implicados estuvieron consumiendo licor en la tienda que queda cerca a la finca. Ya el docente les había cobrado el dinero, pero ellos alegaron que ese día celebrarían y luego saldarían la deuda.

Horas después, cuando la empleada estaba durmiendo, se sobresaltó con los alaridos.

“No me vayan a matar, si yo lo que les hice fue un favor con esa plata, no sean tan...”, la sobreviviente se paró y vio en el piso a la esposa del profesor, no sabía si estaba viva”, contaron los investigadores a quienes la mujer les aseguró que “la niña de 13 años se abalanzó para proteger al papá y los hombres la atacaron con arma blanca, lo mismo pasó con el otro hijo”.

La mujer logró salvarse y se encuentra estable luego de ser sometida a una intervención quirúrgica. Permanece bajo custodia y protección de las autoridades.

Su aviso fue el que llevó a que la comunidad decidiera buscar por sus propios medios a los responsables. La lejanía al casco urbano y el difícil acceso por la falta de vías terciarias, hizo que fuera tardía la presencia de las autoridades. Además, los habitantes de Miralindo manifestaron que el levantamiento de los cuerpos de las víctimas tardó más de 30 horas, luego los trasladaron al Insituto de Medicina Legal de Bucaramanga para su plena identificación.

Según pudo conocer esta redacción, una de las hijas del docente se salvó de correr con la misma trágica suerte que su familia. Se encontraba en Bucaramanga cuando se perpetró el inhumano acto.