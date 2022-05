Motociclista falleció en siniestro vial

Como un niño humilde, cariñoso, amoroso, educado y solidario será recordado Brayan Fabián Becerra Becerra, de 26 años, a quien el domingo en la noche se le ‘atravesó’ la muerte cuando se dirigía para su vivienda en el municipio de El Playón.

El fatal accidente se registró en la vía que conduce del municipio de Rionegro hacia El Playón, en el sector conocido como la ‘recta del Intra’. Brayan iba solo a bordo de su motocicleta cuando se encontró de frente con un enorme camión que lo arrolló de manera estrepitosa. Al parecer, el conductor del vehículo de carga pesada habría invadido el carril contrario, al tratar de adelantar a otro carro sin percatarse que Brayan se aproximaba.

Lea también: Deportista falleció en accidente de tránsito en Bucaramanga

El motociclista fue arrastrado con las llantas delanteras del enorme camión. Producto del fuerte impacto ambos vehículos se incineraron pero Brayan salió expulsado de su moto, sufriendo múltiples traumas que destrozaron su cuerpo, dejándolo prácticamente irreconocible.

Brayan se dirigía hacia su hogar en la vereda La Reforma de Rionegro. Se ganaba la vida como agricultor.

“Era muy amable, respetuoso, juicioso y camellador. Llevada como dos meses sin verlo y nos íbamos a ver este fin de semana pero yo no pude ir por que se me presentó un inconveniente. Lo recuerdo como una persona firme que me brindó la mano cuando más lo necesité. Era muy alegre”, manifestó una de sus allegadas.