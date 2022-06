Motociclista murió tras grave accidente de tránsito en Santander

La gran sonrisa que caracterizaba a Jonathan Yesid Castañeda Ruiz, se ‘apagó para siempre’. Un trágico accidente acabó con su vida en cuestión de minutos. Los hechos se registraron el lunes en la noche cuando ‘Chejo’, como le decían de cariño, se movilizaba en motocicleta por la vía que conduce de Capitanejo al municipio de Málaga junto con una menor de edad.

Al parecer, la caída de rocas habría provocado el aparatoso siniestro cuando se acercaban al kilómetro 7, sector la Playa. Todo parece indicar que se habrían estrellado y ambos se habrían ido contra el pavimento.

La existencia de Jonathan Yesid Castañeda, de 23 años quedó pendiendo de un hilo mientras que su compañera sufrió politraumatismos y un trauma craneoencefálico leve.

Eran las 7:00 de la noche cuando el escaso tráfico de la zona se paralizó.

Los dos fueron auxiliados y trasladados en el hospital San Bartolomé de Capitanejo, pero debido a la complejidad de las heridas fueron remitidos al hospital Regional García Rovira de Málaga, donde pese al esfuerzo del personal médico, Jonathan falleció.

Lea también: Capturaron a un abusador sexual en Bucaramanga

El golpe le ocasionó un trauma craneoencefálico severo y múltiples fracturas en brazos y piernas.

Era egresado del Custodio García Rovira de Málaga. Era trompetista, arquero de fútbol, padre de familia y se desempeñaba como mecánico en un taller.

“Noticias de no creer, hoy me invaden muchos sentimientos, Chejo. Dios hizo contigo maravillas. Ejemplo de superación, ejemplo de berraquera. Gracias por tantos consejos, gracias por siempre enseñarme el valor de la sencillez y la humildad, gracias por mostrarme el verdadero significado de la amistad, gracias por todo maestro. Cuanto quisiera estar cerca y en honor, como me enseñó, hacer sonar mi trompeta con el minuto de silencio. Un abrazo hasta el cielo personaje de personajes”, manifestaron sus seres queridos en redes sociales quienes lo van a recordar como una persona ‘dura’ para trabajar. Colaboradora. “Si alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí. Siempre tenía una sonrisa en su rostro así tuviera los problemas grandes”.