Mujer denuncia que fue víctima de un atraco en una estación de Metrolínea

Según indicó Estefanía Pedraza, el hurto se registró el pasado miércoles 2 de noviembre, a las 6:00 de la tarde. La mujer se encontraba esperando un bus articulado en la estación de Diamante, cuando fue intimidada con arma blanca.

“Yo estaba en la estación de Diamante, me acababa de bajar del bus porque venía de la estación La Isla y estaba esperando el P6. Cuando yo me bajé, el muchacho también se bajó. La estación estaba sola, estábamos nosotros dos y un operario, y en un momento él se me acercó y sacó un cuchillo grande como de carnicero, me apuntó en la cara y me pidió las cosas”, agregó Estefanía.

En medio de la amenaza, el hombre le robó el bolso, donde Estefanía tenía sus documentos de identidad, tarjetas y el celular.

“En ese momento no alcancé a hacer la denuncia porque esperé alrededor de media hora y no llegaron, volvimos a llamar y dijeron que se podían estar demorando media hora más. Yo solo quería irme para la casa y sentirme segura en ese momento”, dijo la mujer.

Tan pronto se abrieron las puertas de la estación, el sujeto salió corriendo atravesando la autopista en dirección norte.

Pedraza recibió atención por parte de una operaria de Metrolínea, quien se comunicó con las autoridades para reportar lo sucedido.