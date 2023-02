Mujer fue hospitalizada por un accidente en la autopista de Piedecuesta.

El pasado domingo 27 de noviembre a las 8:40 de la mañana, cuando se disponía a cubrir un turno como ayudante de cocina, en un restaurante ubicado en Piedecuesta, a Rocío Esmeralda Rivera Chacón, una mujer de 41 años, una moto la arrolló en la autopista.

Ella travesaba la vía y el vehículo la golpeó ocasionándole fracturas en sus extremidades. Los dos brazos y las dos piernas sufrieron graves lesiones.

Fue remitida al Hospital Universitario de Santander donde permaneció en una cama por 19 días.

El conductor de la moto no sufrió mayores traumas. Solo que su SOAT estaba vencido y hasta el momento no ha respondido por el accidente.

“Iba en un Metrolínea y me dirigía a un restaurante a laborar. Me bajé en la parada, al otro lado de la calzada donde ocurrió el choque. Yo atravesé la autopista y vi la moto a la distancia y pensé que alcanzaba a pasar. Pero este muchacho no frenó sino que aceleró aún más y me atropelló. No recuerdo mucho porque el dolor fue intenso”, es el testimonio de Rocío.

Aunque el caso está en investigación para determinar de quién fue la imprudencia, lo cierto es que desde ese aparatoso accidente la vida se le vino ‘cuesta arriba’ a la mujer.

No ha podido volver a trabajar, ella se encargaba de cuidar y mantener a su mamá, un adulta mayor de 65 años. Viven en el barrio Transición 5 al norte de la ciudad.

“Yo soy quien cuida de mi mamá y este accidente me dejó postrada a una cama. Hemos salido adelante con la ayuda de algunos familiares y conocidos, pero la situación se nos pone más difícil”.

Para completar el drama, desde el pasado 8 de febrero volvió a un centro médico porque en una de sus rodillas se le acumuló líquido.

“La verdad esto ha sido muy desesperante, solo espero salir pronto para volver a mi normalidad”, señaló la mujer.

Amigos han iniciado una campaña para recolectar ayudas para ella y su progenitora. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3183115393 ó 3017488532.