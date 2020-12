Así fue como una mujer, al parecer, asesinó a su pareja en el Norte de Bucaramanga

A manos de su amada, habría encontrado el fin de sus días Víctor Manuel Vásquez Santana, de 30 años; en una pelea de pareja recibió una puñalada.

El crimen ocurrió a las 3:30 de la mañana de ayer en el sector de Café Madrid, en el norte de Bucaramanga.

La Policía explicó que “se adelantan los actos urgentes correspondientes de Policía Judicial y se espera que en las próximas horas se dé la captura de la agresora”.

Así habría ocurrido

Cuando amaneció no había otro tema de conversación entre los residentes del ‘Café’, pues varios vieron cómo una mujer, al parecer en estado de alicoramiento, mató a su pareja. Comentaban que ambos estaban tomando y que por alguna razón se había formado una pelea en la que ella había tomado ventaja para acuchillarlo. Sin embargo, familiares de la víctima aseguran que él ya estaba dormido.

“Él trabajaba hoy (ayer) entonces ya se había acostado, pero ella estaba tomando afuera. Como a las 3:00 de la mañana llegó borracha y agarró a patadas la puerta, como él no abrió se devolvió”, contó una tía de Manuel.

Vásquez Santana se habría levantado y con una de sus perras salió a buscar a su compañera, no tardó mucho en hallarla, a una cuadra de su casa en la calle 37 con carrera 8bis la halló y por razones que se desconocen comenzaron a discutir.

Testigos aseguran que ella estaba desarmada y alguien le pasó un cuchillo, pero eso no lo han podido confirmar las autoridades. Lo cierto es que la mujer no lo pensó mucho y le clavó el cuchillo en la parte derecha del pecho y él cayó agonizante.

“Nos dijeron que ella no dejó que lo auxiliaran, ahí se estaba desangrando y no permitía que lo ayudaran. Al rato fueron a decirle a la mamá de él para que hiciera algo, pero cuando ella llegó ya se lo habían llevado”.

Víctor fue trasladado en un carro particular hasta el Hospital Local del Norte y de allí remitido al Universitario de Santander en donde finalmente murió.

“Acostumbraba a golpearlo”

La pareja tenía más un año de relación. Los familiares de Manuel aseguran que en varias ocasiones la mujer lo agredió mientras se encontraba en estado de embriaguez.

“Si él llegaba tarde ella se ponía brava, se ponía a tomar llegaba a agredirlo, a pegarle patadas y esas cosas. Era muy celosa, no podía mirar a nadie porque comenzaba a pelear”.

Los allegados de Vásquez Santana afirman que él no estaba borracho al momento de la pelea.

“Él no estaba borracho, no había tomado porque madrugaba y al momento de la pelea no creo que le haya pegado a ella”, añadieron.