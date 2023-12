$!Mujer muere al recibir una pedrada durante una riña en Bucaramanga

Pese a su estado de convalecencia, según manifestó la hija, horas después se la entregaron para que continuara su recuperación en la vivienda.

“Me la entregaron y mi mamá no estaba comiendo, tres días sin probar nada, vomitando, con dolores de cabeza, postrada en cama (...) No le hicieron exámenes a profundidad”, afirmó Michel.

Lo cierto fue que el estado de la mujer se agravó el pasado jueves 21 de diciembre, perdiendo el conocimiento. Los suyos la llevaron enseguida al mismo centro médico, en donde confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

Su hija no dudó en asegurar que la muerte está asociada a la grave pedrada que recibió en la cabeza.

Lo invitamos a ver: 15 heridos dejó volcamiento de un bus de turismo entre Bucaramanga y El Playón

“Todos los certificados que me dio Fiscalía y Medicina Legal dicen en el dictamen: homicidio-feminicidio. Pedimos justicia, que el caso no quede impune y que estas dos personas sean capturadas (...) Ya me dijeron que ellas se fueron de la casa, todo está cerrado”, añadió la hija mayor.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, se encargó de realizar la inspección del cuerpo e iniciar las acciones investigativas sobre el hecho.

Sandra Milena era madre de tres hijos, entre ellos dos menores de 16 y 13 años, trabajaba en un restaurante y era el sustento economico del hogar.

El último adiós de la víctima se realizará este sábado 23 de diciembre, en la Casa fúnebre Paulo VI, en el Centro de Bucaramanga.