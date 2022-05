¿Hipnosis, brujería o droga? *Isabel Mantilla aún no entiende cuáles fueron las artimañas que utilizaron dos mujeres para intentar robarla en días pasados en Bucaramanga.

Solo sabe que por algún razón ‘inexplicable’, ella accedió a entregarles dinero y joyas de manera voluntaria. Aseguró que este es un nueva modalidad que tienen los delincuentes para hacer caer a los incautos en sus ‘garras’.

Advirtió que cada vez es más difícil confiar en las personas que aparentan ser inofensivas. Por fortuna, ella se salvó de ser una víctimas más. Los hechos ocurrieron en los alrededores del barrio Sotomayor. A Isabel se le acercó una mujer pidiéndole que la ayudara a buscar una dirección, le decía que era de Costa Rica. “Me dijo que un venezolano la había robado, que la acompañara porque tenia que llevar una plata a unos abogados. Me dijo que yo era como la virgen que se la había aparecido en el camino y hablaba bastante de Dios. Me convenció porque me dio pesar y la acompañé, pero cuando íbamos a media cuadra va pasando otra mujer más joven y le dice lo mismo que a mí y ella dice conocer bien el camino y que conoce a los abogados pero que tienen mala reputación. Le dice que tenga cuidado con los dólares que había mucho ladrón”.

Dijo que justo en ese momento, no sabe qué le hicieron, porque la señora mayor, a la que había accedido a ayudar, comenzó a hacer una oración supuestamente a Dios “y me abrazó varias veces. No se cómo resulté yendo hasta mi casa y bajé tres millones de pesos en efectivos y joyas. Se las entregué y cuando caí en cuenta ella se estaba montando a un carro y huyendo”.

Isabel, con temor, pero con la adrenalina ‘al 100’ decidió perseguirlas. Detuvo un taxi y le contó al conductor lo ocurrido: “Las perseguimos. En la carrera 27 con 48, se baja una de las delincuentes. El taxista paró el carro y salió corriendo detrás y la comunidad, al ver lo que estaba ocurriendo, nos ayudó a atraparla. Llegó una patrulla y la capturó. Después nos dimos cuenta que las dos mujeres son cómplices. Fuimos a la estación y puse la denuncia. Gracias a Dios pude recuperar todos los elementos, en total eran casi 10 millones de pesos”.

Han pasado varios días y ella sigue buscando explicaciones. No sabe cómo se dejó embaucar de esa manera y entregar sus cosas así de fácil . Al parecer, no le suministraron ningún tipo de droga, pues habría sido otra estrategia la utilizada por estas mujeres. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de no hablar con desconocidos o suministrarles información personal, porque aunque aparenten ser una ‘mansa paloma’ podría resultar ser timadores.

*Nombre cambiado por seguridad.