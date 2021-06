Mulero fue asesinado durante un hurto en carretera de Aguachica

Un conductor de tractomula fue asesinado la mañana de este viernes en vía nacional de Aguchica, sur del Cesar.

“Lo acaban de matar adelantico de Aguachica, por atracarlo, íbamos cuatro carros pasando pero no pudimos hacer nada porque los delincuentes estaban armados con pistola y revólver, como el hombre no se dejó atracar entonces le dispararon cinco veces, no se pudo hacer nada”, manifestó un conductor.