Murió de un paro cardíaco en Barrancabermeja y la cremaron al creer que era Covid-19

Casi una semana completan los seres queridos de María Lourdes Fonseca entre la incertidumbre y la zozobra, pues no sólo deben cargar con el peso de su muerte, sino con el dolor de no haber podido ver su cuerpo y darle un último adiós. Sin su autorización, el cadáver fue cremado y hoy todavía no les han entregado las cenizas.

La mujer de 65 años falleció el pasado 20 de mayo pasada la medianoche en la Clínica Magdalena, en Barrancabermeja. Pese a que el dictamen de la muerte fue un paro cardíaco, por razones desconocidas el médico ordenó una prueba de COVID-19 y reportó el caso como sospechoso.

“Mi madre se enfermó en la casa a las 11:45 p.m. y fue trasladada por unos vecinos, llegó a la clínica y ella misma entregó los datos, entró caminando. Sobre las 12:10 a.m. salió el médico a decir que había fallecido. Pero él no guardaba los protocolos de bioseguridad”, explicó Emiro Arias, hijo de la fallecida, quien agregó que pese a que catalogaron el caso como sospechoso, ni a su padre, ni a los vecinos que la trasladaron los aislaron o les hicieron seguimiento.

No había COVID-19

No se sabe cuándo practicaron la prueba al cuerpo y mucho menos en qué momento fue sacado del hospital y cremado en una funeraria sin autorización de los familiares.

“Parece que la cremación la hicieron a las 10:00 a.m. de ese día (el 20), pero la muestra ingresó al sistema el 21 a las 11:27 a.m. y el resultado fue impreso el 22 en la tarde”, agregó el familiar.

La familia nunca fue notificada sobre los resultados y fue el mismo Emiro quien tuvo que solicitar de manera informal que le entregaran los resultados, pues en la funeraria no le entregaban las cenizas sin el resultado. El resultado, cabe destacar, fue negativo.

“¿Si hubiera salido positivo el resultado, cuántas personas habrían salido contagiadas. A hoy 25 no han enviado resultados de forma oficial, los tengo porque me tocó pedirle a alguien que me colaborara con eso”, añadió Arias, quien asegura que la clínica no le ha entregado ninguna explicación.

“Llamé y un auditor me contestó que qué importaba a qué hora le tomaron la muestra, si ya está muerta”, dijo Arias.

Sin ninguna explicación válida para lo que ocurre y sin poder siquiera celebrar un sepelio a su madre, Emiro exige respuestas a las autoridades y que entreguen las cenizas.

“Yo a mi mamá no la voy a revivir, pero lo mismo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier otro. Mi mamá tenía ya antecedentes, tenía diabetes e hipertensión, y otras problemáticas. Pero, ¿por qué me la mandan a cremar si el documento dice que el médico tomó la decisión después de leer la historia clínica?”

Desde que María Lourdes ingresó a urgencias no la volvieron a ver, ni con vida, ni muerta y ahora sólo quieren pruebas del proceso de cremación.

“¿Quién vio que la llevaron? ¿Cómo se que a la persona que metieron al horno era mi mamá? O que las cenizas que me entreguen sí son las de ella? Nadie sabe”, finalizó el hombre.