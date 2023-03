En la UCI del Hospital Universitario de Santander, HUS, falleció el joven, de escasos 16 años, quien había resultado gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.

Ocurrió el pasado domingo, sobre las 10:00 de la noche, cuando el menor departía con algunos familiares a las afueras de una vivienda en el sector La Planada sobre la entrada del túnel del barrio Café Madrid, en el norte de la ciudad.

Allí llegaron dos hombres en motocicleta y accionaron un arma de fuego en varias oportunidades.

Sonaron cuatro disparos y al poco tiempo se vio al joven de 16 años caer gravemente herido, pues uno de los tiros había hecho blanco en su cabeza . Un hombre de 46 años, quien se encontraba con el menor en el agasajo familiar, también resultó levemente herido en un dedo de la mano derecha.

La agresión, de acuerdo con las autoridades, iba dirigida para unos sujetos que se movilizaban en otra moto y con quienes tendrían disputas personales. Fallaron y atacaron a quienes no tenían nada que ver.

Herido de gravedad, el adolescente fue llevado por su hermano en una motocicleta al Hospital del Norte y de allí remitido al Hospital Universitario de Santander, HUS, en donde finalmente falleció en la noche de este lunes.

“Él es un niño sano. No toma, no fuma ni nada eso... No tenía nada que ver en todo eso. Es muy doloroso”, fueron las palabras que entregó a Q’hubo una tía del menor, quien espera justicia.

Los responsables del hecho se dieron a la fuga. No hubo capturas.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adelantó la recopilación de evidencia en el lugar y se espera avance las acciones para dar con los responsables.