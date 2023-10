“No era ningún violador”: Familiares de hombre al que acusaban de pretender a una menor de 13 años en Floridablanca

“Es una mentira. Mi hermano era una persona que era muy servicial, pintaba carros ahí en la calle. La señora, la mamá de la niña, lo llamaba y le brindaban almuerzos o bocados de comida. La muchacha, cuando el padrastro se iba, sí salía y hablaba con mi hermano ahí afuera, parchando, les gustaba escuchar cumbias y eso, pero no más. Es que es una peladita de 13 años y mi hermano no se iba a meterse con ella”, señaló el pariente.

“El padrastro decía que él había llegado a la casa y había visto a mi hermano en la casa con la menor, eso es una mentira porque hay un video que demuestra lo contrario. Mi hermano sí era amigo de la chica y de la mamá, y él, al escuchar gritos de la casa, se va corriendo y se mete”, expresó el ser querido.

En las imágenes se observa a un vecino, quien según José Manuel, le decía a ‘Capulina’ que se saliera y no se involucrada en ese problema intrafamiliar. Sin embargo, el hoy fallecido no hizo caso y se enredó en pleito.

“Él (Omar) se metió para que no les pegaran, a defenderlas, porque era cercano a ellas dos, eso fue lo que pasó. Mi hermano no llevaba nada, pero cogió una botella de las que el man (padrastro) tenía porque estaba tomando con otras personas. No lo cortó en ningún momento con eso”, aportó el familiar.

En el material audiovisual también se ve el momento en el que el padrastro, después de haber asesinado a Ómar Tarazona, se subió a una motocicleta y se fue del lugar.