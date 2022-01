'No era trabajadora sexual. Él la asediaba': conocidos de mujer asesinada en Bucaramanga

Le darán cristiana sepultura

Y mientras todos juzgan y hablan sobre este caso que estremeció a la ciudad y al país, Judith Mejía, madre de Julieth, adelantaba las diligencias en el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga para que le entregaran el cuerpo de su hija para darle cristiana sepultura. Ayer no se había definido dónde realizarían el sepelio si en Bucaramanga o en San Alberto, donde reside.

“Es un evento de la familia, porque después de que se acabe este sensacionalismo todo el mundo se va a olvidar de ella, menos nosotros”, manifestó la afligida madre.

Prefiere no hablar del por qué Julieth estaba sola en Bucaramanga. “Solo quiero que se aclare que mi hija no era una trabajadora sexual y que seguramente ese tipo la conocía. En cuanto a las demás especulaciones no me interesa referirme porque nada de eso me va a devolver a mi hija.

Muchas personas están llevando un show mediático. Cuando mi hija estaba en dificultades, la única que la ayudaba era yo.

“No me interesa entrar en ese circo que están montando. Quiero enterrar a mi hija y que descanse en paz”.

Una vez conoció el atroz crimen señaló que “a esta persona que abandonó a mi hija sin ningún remordimiento, que Dios y que él mismo se perdone. Ninguna mujer merece que su vida sea segada por ningún motivo. No se por qué se nos olvida que venimos de las mujeres y que somos frágiles.

“Lamentablemente hoy fue mi hija y mañana será la hija de otra persona. Ninguna de ellas ha buscado este destino”.

Julieth tenía 22 años y era madre de un pequeño de dos años, quien está cargo de Judith Mejía.

¿Quién es el capturado?

Edwin Yesid Medina Ardila fue capturado horas después de que un habitante de calle descubriera la macabra escena dentro de una maleta abandonada en la carrera 22 con calle 39 de Bucaramanga. Luego de confesar el crimen, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas y enviado a la cárcel. El hoy procesado perteneció a la Policía Nacional durante 7 años, pero en 2017 fue retirado de la institución por llevar actos no acordes con la disciplina. Se desempeñaba como patrullero en Bogotá.