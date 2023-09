“No ha pasado nada en tres meses”: familiares de niño atacado por perros pitbull temen que haya impunidad

Intacto, como desde el primer día, sigue estando el dolor en la familia Archila Grimaldos por la muerte del pequeño niño de cinco años, cuya vida les fue arrebatada en las fauces de una jauría de perros pitbull. Este hecho ocurrió en la finca Las Vegas del sector El Cable, barrio Café Madrid, en el norte de la ciudad.

Tres meses después de este hecho, que causó gran repudio y abrió el debate sobre la tenencia responsable de razas consideradas peligrosas, los familiares de la víctima consideran que ha reinado la impunidad. Nunca encontraron a los perros que cometieron la agresión y el dueño de estos animales no ha sido citado a comparecer ante la justicia.

“No se ha hecho absolutamente nada, no nos han dicho nada y al señor parece que lo van a descartar de culpas. Él no dio la cara a la justicia, solo su abogada y no, todo quedó quieto, como si hubiera pasado nada”, señaló Diana Archila, tía del menor.

Lea también: En video: Luto en Mogotes, Santander, por la muerte de dos motociclistas en la vía a San Gil

Por más de que durante varios días después de ocurridos los hechos, la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía buscaron por cielo y tierra de este sector rural a los pitbull, al final nunca encontraron algún rastro de estos caninos peligrosos que andaban siempre ningún bozal.

“A ellos les quedó grande coger esos perros, como quien dice. Se atuvieron a que el tipo al otro día entregaba los perros y se presentaba, pero eso nunca pasó. Como nunca encontraron los perros, entonces dicen que el señor no es culpable porque no se pudo comprobar que él era el dueño de los perros”, añadió la familiar.