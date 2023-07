“Las personas que hemos logrado entrevistar, que estuvieron en la zona han, sido categóricos en afirmar que no hubo tal lanzamiento del cono. Quienes han verificado se pueden dar cuenta que son conos que tienen un peso importante, esto no es fácil levantarlo y tirarlo a alguna persona que va en movimiento”, dijo.

Sobre el video que Vanguardia tuvo acceso, hasta ahora el único que se conoce del siniestro vial que le costó la vida a Ibáñez Martínez, Parada afirmó que es bastante diciente, más aún ante la escasez de material audiovisual porque muchas cámaras no servían.

¿En qué va el proceso?

Hasta la presente, según dio a conocer Rodrigo Parada, el proceso se encuentra en etapa de indagación preliminar por parte de la Fiscalía; es decir, se están recolectando la mayor cantidad de evidencias.

“En este momento no hay una vinculación formal, creemos que no puede haber una vinculación formal, y disciplinariamente no hay una comunicación a ninguno de los agentes que dé cuenta que están involucrados”, concluyó Rodrigo Parada.

Entre las acciones que hizo ya el ente acusador, fue reconstruir el accidente con expertos en topografía, en fotografía, en análisis de siniestros de tránsito y otras especialidades de investigación del CTI. Para ello, el pasado 8 de julio, se cerró la autopista durante dos horas.

La dolorosa muerte

Aquel trágico 5 de julio pasado, el joven Daniel Ibáñez se movilizaba desde su vivienda en el casco antiguo de Floridablanca a su lugar de trabajo en Bucaramanga. Esta ruta la tomaba todos los días.

De acuerdo con información de testigos, la víctima intentó esquivar un retén de los agentes de Tránsito de Bucaramanga en el carril exclusivo de Metrolínea, en sentido sur - norte, a la altura de la estación del barrio Diamante ll.

En hechos que son investigados, Ibáñez perdió el control de su vehículo y cayó al suelo. El golpe que se dio contra el separador fue el que causó su deceso. Eran exactamente las 7:33 de la mañana.

Ocurrida la muerte, varios hombres aseguraron que el joven se cayó producto del lanzamiento de un cono por parte de un agente. Posterior a esto se generaron desmanes y caos en la ciudad, afectando la infraestructura de entidades públicas como Tránsito Municipal, la Alcaldía de Bucaramanga, entre otros.