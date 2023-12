$!“No se ha hecho justicia en la muerte de mi hijo”, se cumple un año de la muerte de un motociclista en Cabecera

El enfrentamiento comenzó en los semáforos de la calle 56 con carrera 33 donde, al parecer, el motociclista le expresó al conductor de un carro particular, un Renault Logan de placas GYX-302, que encendiera las luces traseras.

¿Qué pasó con el conductor?

En audiencia celebrada en diciembre de 2022, de manera virtual ante el Juzgado 11 Penal Municipal de Función de Garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio dolosa agravada al conductor Manuel Sebastián Castillo que era la persona que manejaba el vehículo y como se aprecia en un video, tuvo la intención de atentar contra la pareja.

También se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria o casa por cárcel y ante el pedido del abogado de la defensa de las víctimas se les instaló un brazalete de ubicación.

Pero un año después, Carolina González, la mamá de Jean Carlos aseguró que el caso no ha avanzado y por el contrario se busca el vencimiento de términos para dejar en libertad al conductor responsable del accidente y muerte de su hijo.

“Como madre que soy, pido a los tribunales y a la Fiscalía que me den repuesta, por qué le dieron casa por cárcel, el tenía que estar era preso, el mató a un ser humano. No quiero que lo sueltan y le haga daño a otra familia, no pueden quedar en libertad, pido la justicia por favor”, indicó la mamá.