“No soy un bandido y mucho menos un capo”: Empresario baleado por sicarios rompe el silencio

"El atentado no era contra mí. Yo no tengo qué ver con bandas criminales, no soy un bandido y menos un capo, como andan diciendo”. Esas son las primeras palabras de Jorge Luis Téllez Márquez, el empresario barranquillero baleado en un atentado sicarial, el pasado viernes 12 de enero, en un lujoso bar de Bocagrande.

El hombre está vivo de milagro y lo sabe, por eso agradece al cielo la nueva oportunidad de vida, pero quiere dejar claro que no tiene problemas personales o amenazas de muerte en su contra. Por eso decide hablar desde un hospital.

“Yo estaba como turista en el sitio y llegaron a asesinar a otra persona que estaba en ese lugar. El sicario llegó repartiéndole bala a todo el mundo y todo el que estaba en ese bar estaba expuesto, desafortunadamente me dio a mí”, aseguró Téllez.

También recalcó que “yo no conozco al otro empresario que también fue baleado, no sé quién es. Me dicen que ese atentado era contra él, pero a mí no me consta, solo quiero dejar claro que soy una víctima. Las autoridades me dicen que están investigando”.

El segundo baleado fue identificado como Edson Enrique Romaña Cardoza, natural de Cartagena, y este medio desconoce su estado de salud actual. Por el momento, Jorge Luis busca limpiar su nombre.

“Voy a iniciar acciones legales por injuria y calumnia. Me dañaron la honra y el buen nombre con esos comentarios sobre mi participación en bandas criminales. A mí me han llamado varios empresarios de Barranquilla a preguntarme a qué me dedico, que cómo así que yo ando en eso, que ya no van a trabajar más conmigo. Yo tengo una empresa y ya un montón de clientes van a dejar de hacer negocios conmigo”, confirmó con tristeza.

Las autoridades no han reportado avances en la investigación de este caso. Por el momento analizan las cámaras de seguridad para individualizar a los asesinos por encargo que llegaron al sitio en una moto de alto cilindraje.

El empresario tuvo un impacto en una pierna y se encuentra fuera de peligro, pero espera que no vuelva a ser señalado en actos delictivos, sino considerado como una víctima de la violencia que azota a la ciudad.

Con información de El Universal.