$!No vayan a gritar porque las mato”: así atracaron un salón de belleza en Piedecuesta

“Mami hágame un favor... no me vaya a gritar porque la mato, páseme el celular que no quiero matar a nadie hoy... pásemelo rápido... no vayan a salir gritando... porque voy es a darles...”, se le escucha decir al delincuente en el audio del video de la cámara de seguridad.

El sujeto sale del lugar y se va con el cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Se llevan dos celulares.

“Las dos quedaron pasmadas no tuvieron tiempo ni de respirar y accedieron a entregar los celulares. Los delincuentes huyeron en una moto FZ negra de placas TMV-66F. Ahí tenemos los videos de las cámaras de seguridad que esperamos le sirvan a la Policía para dar con estos delincuentes”, señaló la administradora del salón de belleza.

La Policía de Piedecuesta inició las investigaciones para dar con esta pareja de delincuentes que cometieron este hurto en el barrio San Carlos, se espera la colaboración ciudadana a través de la línea 123 para dar con los ‘motoladrones’.