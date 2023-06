Nuevo caso de intolerancia: Lo mataron por evitar que orinaran en un lote en Bucaramanga

Un lamentable caso de violencia e intolerancia social se presentó en el barrio Girardot donde la víctima fue un hombre de 68 años identificado como Rey Eduardo Buitrago Rengifo, quien murió producto de múltiples golpes que le propinaron unos sujetos mientras cuidaba un lote en este sector al occidente de Bucaramanga.

De acuerdo con la versión entregada por sus familiares a los investigadores, el pasado domingo 21 de mayo, el adulto mayor fue contratado para cuidar un inmueble durante ese fin de semana, cerca de la plaza de mercado del barrio Girardot.

Pero mientras se encontraba en estas labores, a la medianoche, un grupo de personas llegó al lugar y empezó a hacer necesidades fisiológicas en el lote.

“Lo que nos dice él es que les dijo que no podían ingresar y se les interpuso en el camino. Pero esos muchachos, no sabemos si drogados o qué tenían en la cabeza, lo insultaron, le decían que no se metiera y como él los enfrentó lo golpearon. A don Rey lo dejaron ahí tirado, inconsciente, y se fugaron, fue después que lo encontraron ahí tirado en el suelo”, relató un vecino del barrio.

Minutos después, sus seres queridos se enteraron de lo sucedido, llegaron hasta el lugar y de manera inicial lo llevaron hasta la casa, le curaron las heridas y con algunos medicamentos para el dolor esperaban que se recuperara.

Pero las pastillas no fueron suficientes y su salud se complicó. Tras presentar quebrantos pasó por tres centros médicos, según sus familiares.

Dos días después del hecho lo llevaron al Hospital Local del Norte, por tener vómito y pérdida de la conciencia. De ahí en una ambulancia lo remitieron al Universitario de Santander.

Y el pasado domingo fue llevado al Internacional de Colombia en Piedecuesta donde días después falleció producto de los múltiples golpes en sus órganos, que lo habrían llevado a la muerte.

Sus familiares aseguraron que desconocen quiénes fueron las personas que lo golpearon. Solo tiene el testimonio de don Rey quien antes de fallecer les manifestó que lo habían atacado unos ‘vagos’, por no dejar que se orinaran en el lugar que le habían encargado de custodiar durante un fin de semana.

“Ojalá den con los responsables de la golpiza a don Rey. Él se dedicaba a cuidar casas y lotes. Esperamos que las autoridades den con esos sujetos que deben responder por esta muerte”, indicó un conocido.

El CTI de la Fiscalía llevó el cuerpo a Medicina Legal en Campohermoso y lo registró como una muerte por establecer.

Se espera la recolección de pruebas y testimonios para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas de la muerte del adulto mayor.

Por ahora en el barrio existe consternación por lo sucedido y se espera que pronto haya algunas pistas de quiénes fueron los que le propinaron la brutal golpiza a don Rey