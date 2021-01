Nuevo caso de violencia de género estremece a Bucaramanga

Los casos de violencia de género no cesan en Santander. Este viernes se conoció la denuncia de María Alejandra Hernández, quien fue golpeada por su expareja sentimental.

La mujer asegura que, tras ser insultada, recibió empujones y fuertes golpes en su rostro mientras estaba indefensa. “Me empujó contra el baño para después hacerme caer en la tina donde recibí un fuerte golpe, posterior a esto comenzó a golpearme la cara sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada”, relató a través redes sociales.

Lea también: Especiales Vanguardia: ¡No te quedes callada! Historias de violencia contra la mujer.

En diálogo con Vanguardia, la víctima contó que fue empujada contra una pared y un vidrio del baño. Como consecuencia de los golpes recibidos en el rostro tiene una hemorragia en el ojo derecho, además varios hematomas en la cara, el mentón y el cuello. Igualmente, tiene afectada una rodilla y un fuerte dolor en el hombro. “Cuando llegué a mi conjunto no me reconoció el portero”.

Tras la paliza, el sujeto mantuvo retenida a la mujer por cerca de media hora. “No me permitía irme de su casa. Yo pude salir del cuarto de él, donde me tenía encerrada. El primo de él estaba en la casa y fue quien me dejó abrir la puerta. En la casa también había una mujer embarazada, pareja del primo. Supongo que no se acercó debido a su estado de gestación”.

Al lograr escapar, María Alejandra se dirigió a su apartamento, el cual decidió abandonar por temor a recibir un nuevo ataque. “En este momento temo por la seguridad de mis papás y por la mía”.

Seguidamente, la joven, en compañía de un amigo, fue en busca de asistencia médica en una clínica de la ciudad y adelantó los trámites para instaurar un denuncio formal ante la Fiscalía.

“Como medida de protección se va a dar aviso al CAI más cercano para que en caso de una emergencia los policías se acerquen inmediatamente a la residencia donde ahora estoy”.

María Alejandra Hernández pide que haya justicia en su caso y espera que su agresor sea detenido. “Considero que es una persona que no debería estar en la calle, no debería estar con otras mujeres u otras personas a las que les puede causar daño.

Antecedentes

Esta agresión ocurrió en la casa del agresor, luego de que convenciera a la mujer de que se acercara para dialogar tras haber roto la relación sentimental desde hace poco más de un mes. “Me dejé llevar por los sentimientos pasados que tenía por él. No consideré que él me fuera a generar una agresión tan fuerte”, lamenta Hernández.

La víctima cuenta que durante el tiempo en que estuvieron juntos no recibió ninguna golpiza, aunque asegura que el hombre sí había tenido algunos comportamientos agresivos. “Había sufrido algún empujón, me agarraba fuerte de los brazos y en ocasiones me gritaba. Nunca consideré que ocurriera algo tan grave, pese a que sabía que es una persona que no sabe manejar su ira. No pensé que llegara a límites tan extremos, a veces no llegamos a conocer a la gente al 100%”, comenta.

Por esta razón, Hernández recomienda tanto a mujeres como a hombres que son víctimas, así sea de la más ligera agresión, no tener miedo y alejarse de inmediato de quienes les causan daño.

“Lo correcto no es quedarse con el agresor. Lo correcto es buscar la manera de vivir tu vida tranquilamente. A veces puede ser difícil, pero de alguna manera se tiene que buscar ayuda. La agresión no solo es física, también es verbal. Hay mujeres que se quitan la vida porque no pueden soportar más las agresiones en sus propios hogares, si todas nos unimos, podemos hacer la diferencia”.

Tras instaurar el denuncio formal, María Alejandra está siendo valorada por médicos de Medicina Legal.