Nuevos detalles sobre la muerte de un vigilante en Santander

Para la Policía de San Gil aún no son claras las causas del fallecimiento del guarda de seguridad, Fredy Robinson López Wandurraga, de 43 años de edad. Su cuerpo fue hallado sin vida en la noche del martes en el campamento de los obreros que construyen las pantallas ancladas de la carrera primera en el barrio Quintas de Cañaveral.

La víctima laboraba hace seis meses para la empresa Águilas Doradas y era el encargado de custodiar la maquinaria y materiales de esa obra. Era casado y tenía una hija de 12 años de edad.

De acuerdo con las versiones de familiares y sus compañeros de labores, la última conversación que tuvo fue con su compañera sentimental a las 11 de la noche del martes, pero le manifestó que tenía que colgar porque había escuchado unos ruidos.

“Le dijo que ya la llamaba después porque escuchó unos ruidos y que iba a mirar”, indicó un conocido.

La esposa preocupada por Fredy, ya que no le volvió a contestar, llamó a otro compañero que también realizaba el turno de noche.

Al iniciar la búsqueda, el compañero se encontró con la lamentable escena. Había una linterna encendida tirada en el piso y el cuerpo de Fredy estaba de cabeza dentro de una caneca plástica azul llena de agua. Al sacarlo tenía amarradas las manos y los pies.

Sus compañeros trataron de reanimarlo, pero ya no tenía signos vitales. Al lugar acudió la Sijin de la Policía para iniciar las investigaciones.

“Al cuerpo al momento de realizar la valoración, no se le encuentran signos de tortura, ni laceraciones o lesiones ocasionadas por un arma blanca o un arma de fuego. Será el examen médico forense el que nos va a poder determinar si anterior a la muerte hubo algún signo de violencia”, señaló el mayor Édgar Hernando Jurado Mora, comandante de la Policía de San Gil.

Además, la Policía aseguró que por ahora se descarta un hurto ya que a la víctima se le encontraron sus elementos de dotación y objetos personales. De igual manera no se extraviaron ni herramientas ni maquinaria de la obra. El vigilante no había sido dotado con arma de fuego para protección del lugar. En el sector no hay cámaras de vigilancia, pero en las casas aledañas se analizan algunos videos.

Sus familiares y compañeros de gremio pidieron esclarecer la muerte y dar con los responsables, que se cree serían varios sujetos.

“Los familiares dicen que no presentaba amenazas”, señaló la Policía.

Sin embargo, en el informe de las autoridades también se destacó que Fredy registraba una anotación como indiciado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad.

“Sabemos que la semana pasada se había presentado a la Fiscalía para esclarecer ese hecho en el que se había declarado inocente. No sabemos si hay relación con su muerte”, expresó una fuente judicial.