Cerca de 700 mil pesos, su celular, billetera y otros objetos personales, le fueron hurtados al conductor de un carro que prestaba un servicio de InDriver en Piedecuesta.

El conductor recogió a dos personas en el barrio San Francisco de Bucaramanga, quienes le pidieron que los llevara rumbo al seminario San Alfonso, en la autopista.

Cuando faltaba poco para llegar a su destino, los pasajeros le pidieron al transportador que cruzara a la derecha y le pagaron con un billete de 50 mil pesos. El conductor les manifestó que no tenía suficiente dinero para dar vueltos.

Fue entonces cuando los delincuentes sacaron armas de fuego y apuntaron contra el conductor para exigirle que entregara su celular, su billetera y dinero (700 mil pesos que le acababan de pagar de un trabajo).

“Me sacaron el revólver, no sé si era arma traumática, apuntaron uno en el pecho y el otro en la cabeza, me robaron la plata, un celular que tenía para las aplicaciones, me amenazaron que si hacía algo me disparaban”, narró la víctima.

Una vez cumplido su cometido, los dos pasajeros se bajaron del caro y se subieron a otro vehículo rojo que los estaba esperando para emprender la huida.