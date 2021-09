Peatón fue arrollado por una moto, en Floridablanca

Rromán Rocha González, de 70 años, permanecía en delicado estado de salud, después de ser golpeado por una motocicleta cuando se disponía a cruzar la vía que comunica a Piedecuesta con Bucaramanga a las 7:30 de la mañana, en el sector de ‘Papi Quiero Piña’.

Sufrió golpes en la cabeza y múltiples fracturas. Quedó inconsciente sobre el pavimento y fue trasladado de urgencia hasta un centro médico de Floridablanca.

Por más de 20 minutos, los dos carriles se mantuvieron con tráfico lento, pues Brayan Esteban Carreño Guerrero quien iba maniobrando la Suzuki Gixxer, terminó en el otro carril. La máquina negra de placa VGU-23E con el motor revolucionado, quedó sobre el separador y Zayra Alejandra Quintero y su hijo, quienes iban como parrilleros, cayeron a unos cuantos pasos del peatón, a casi 200 metros del puente peatonal.

Por fortuna, no sufrieron heridas de consideración; sin embargo, fueron valorados por los paramédicos y trasladados a centros asistenciales.

“La moto me adelantó y no alcanzó a ver al señor que cruzaba, lo golpeó y salió disparado. “El conductor quedó en el otro carril; menos mal no venía ningún carro, pero la moto sí le pegó a un carro blanco. Gracias a Dios alcancé a frenar a tiempo”, manifestó un testigo del siniestro.

Lea también: Dos motociclistas murieron en accidentes de tránsito en Barrancabermeja

El impacto le ocasionó una lesión en la cara a Brayan, quien quedó perturbado. La mujer y el menor habrían quedado con algunas laceraciones.

En la zona varias personas se acercaron para ver cómo se encontraba Román, quien al parecer, es reconocido en el sector de ‘Papi Quiero Piña’ por ser un vendedor de plátano. El mercado con el que se ganaría el sustento diario, quedó regado en la carretera.