Piden ayuda para buscar a joven en Güepsa

Más de dos meses de incertidumbre y angustia ha vivido la familia Chavarro Velasco por no saber nada de Jaime Daniel, el menor de su hogar. Salió de su casa, en Güepsa, el pasado 19 de agosto con unos amigos y desapareció “como si se lo hubiese tragado la tierra”.

Los días han sido eternos y la zozobra de saber qué pasó con él los atormenta cada vez más. Temen lo peor. Y aunque inicialmente se creyó que había sido arrastrado por las aguas del río Suarez, hoy los afligidos familiares aseguran que el destino de este joven de 22 años habría sido otro. Es por eso, que piden apoyo de las autoridades para que se investigue el caso, porque ni el cuerpo ha sido hallado.

“Queremos que nos aclaren qué fue lo que pasó con mi hermano, porque hay muchas inconsistencias en las versiones que han entregado las dos personas que estaban con él (un extranjero y un menor de edad). Nos dijeron que él se había lanzado cerca de una roca y que antes de hacerlo había dicho que quería perder los miedos en el agua. Los que lo conocemos sabemos que él no hubiese actuado así”, manifestó Jennifer Chavarro Velasco.

Un día después de haber recibido la terrible noticia, ella junto a otros familiares viajaron desde Bogotá y organizaron un escuadrón de búsqueda. Inspeccionaron el afluente hídrico de arriba a abajo y de lado a lado, incluso se colgaron de sogas para llegar a lo más profundo. De Jaime Daniel no encontraron ni el rastro. Casi 20 días duraron en estas labores de rescate.

“Nosotros hablamos con el joven y el menor que estuvieron que con él ese día, pero hay cosas que no cuadran. Es necesario que se investigue porque esto no se puede quedar así. No entendemos por qué la mamá del niño de 13 años, resultó con algunas prendas, documentos y el celular de mi hermano. Es la hora y no lo ha querido devolver. No hemos tenido el apoyo por parte de las autoridades de Santander”, comentó la familiar.

Sobre Jaime

Jaime Daniel o ‘el nene’, como es conocido, es oriundo de Bogotá y desde julio se encontraba en Güepsa, municipio en el que reside su hermano mayor y otros seres queridos. Al parecer, había viajado para cambiar de ambiente.

Algunas de las características particulares de Jaime Daniel son sus tatuajes: tiene uno en el pecho que dice Andrés y otro del escudo de Millonarios en un brazo. Tiene otros más en el resto del cuerpo hasta en las piernas.