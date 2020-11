Una nueva modalidad de extorsión se conoció en Bucaramanga donde algunos hombres son intimidados por supuestas mujeres, quienes amenazan con difamarlos a través de redes sociales si no acceden a consignar determinadas sumas de dinero. Una de las víctimas narró lo que le ocurrió y, pese a que no accedió a las exigencias, ya habría varias víctimas. Las autoridades conocieron de un caso donde el afectado alcanzó a consignar.

Así extorsionan

Luis Rangel fue la más reciente víctima en la capital de Santander. Él narró a Q’hubo cómo fue contactado por WhatsApp por una supuesta mujer que lo acusaba de no cumplir con una presunta cláusula de contrato, por lo que ella sería multada por la gerencia y tendría que pagar $400 mil.

“De la nada me escribió un número de WhatsApp que no conocía, con un mensaje muy confuso.

“Me amenazaba, decía que si no pagaba me iba a publicar en redes sociales como si yo fuera un violador y un agresor.

“Yo hice caso omiso al mensaje, y al rato insistió y me mandó un pantallazo de que en Facebook ya había publicado”, narró Rangel de quien difundieron la foto de perfil de WhatsApp con un mensaje en el que lo acusaban de violador.

“Publiqué en mi Facebook para que los allegados se dieran cuenta que si veían eso supieran que es difamación y de inmediato me fui para la Sijin, pero me dijeron que como yo no había pagado no podía interponer la denuncia”, añadió.

Aún así, no pague, es importante mantenerse tranquilo si no tiene nada de qué ‘arrepentirse’. No se deje amedrentar.

Son frecuentes

Cuando Luis hizo pública la denuncia en redes sociales, recibió mensajes de algunos conocidos a quienes les habían llegado similares, pero ninguno Cayó.

Las autoridades explican que esta nueva modalidades de extorsión toma fuerza. Aunque hay varias formas, en Bucaramanga se conoció de un joven que accedió a consignar $150 mil antes de decidirse a denunciar.

La Policía afirma que otra de las formas en que los delincuentes acceden a los números de los hombres es cuando ellos mismos contactan a mujeres para acceder a servicios sexuales. Han conocido supuestas trabajadoras sexuales que les comparten fotos íntimas y luego aseguran que son menores de edad, que los van a denunciar. De esta forma los afectados que temen al escarnio público, consignan el dinero a cuentas de Nequi.