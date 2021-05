Aseguró que no participaba de los actos vandálicos y que por equivocación fue golpeado de forma salvaje a pesar de aclarar, en medio de la algarabía, que no era un delincuente.

Ocurrió en el barrio Campoalegre cuando, según él, salió con una menor de edad y un niño a mirar cómo seguían las manifestaciones.

“Me senté en las llantas del parque, cuando de un momento a otro se vienen como 8 motos de la Policía. Me asusté y salí corriendo. Les grité a los que estaban conmigo que se fueran”.

En ese momento, lo acorralaron, lo golpearon con bolillos y -dice él- hasta le dispararon con un arma de fogueo.

“Yo les pedía que no me pegaran pero no escucharon. Me caí y todos los vecinos llegaron a ayudarme, porque tenía una herida en la cabeza y botaba mucha sangre”.

Lo que pasó después no lo tiene muy claro, pues quedó aturdido y bastante adolorido. Una enfermera le prestó los primero auxilios mientras llegaba la ambulancia.

Malherido, fue trasladado hacia el hospital de Lebrija, donde recibió atención.

“Me iban a incapacitar, pero no puedo hacerlo porque acabo de entrar a trabajar a una empresa donde son muy delicados y aún así tengo que asistir”, manifestó Reyes Arias.

José es oriundo de La Dorada, Caldas, llegó el año pasado a buscar mejores oportunidades laborales. Está solo en la ciudad y vive en arriendo en un cuarto en una vivienda familiar, en el barrio Campoalegre 2 de Lebrija.

Comentó que solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad para tener evidencias y así poder denunciar esta fuerte agresión de la que fue víctima sin justificación.

La Policía de este municipio aseguró que los controles se hicieron los lugares donde hubo desmanes y que Campoverde no sería uno de estos.

Señaló también que los uniformados solo trabajan para protegen a la ciudadanía, por lo que este caso será investigado.