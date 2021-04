Por pedir que dejaran de fumar una mujer fue agredida en Bucaramanga

Según relata la mujer en su cuenta de Instagram, mientras estaba trabajando fue “agredida por una mujer que inesperadamente y con todas sus intenciones me causó daños que no se irán en poco tiempo”.

El ataque se originó porque Alexandra le pidió en repetidas ocasiones a un grupo de personas que departían en el lugar que dejaran de fumar, pues dentro del establecimiento está prohibido.

Ante la negativa de los clientes y un trato grosero, la mujer se vio obligada a acudir a los hombres de seguridad, pues a las otras personas les estaba incomodando.

“Esta mujer de short negro salió en desquite y me agredió aprovechando que me encontraba de espalda hablando con un cliente y al ver lo que me hizo se escapó”, escribió.

Tras la huida de la agresora, Alexandra pide que le ayuden a encontrarla, “para que pague por todo el daño que me causó”.

“Les pido que me colaboren con cualquier información que sea clave para dar con esta mujer, si alguien la vio ese mismo día en otro lugar, si conocen a alguno de los que estaban con ella en ese momento o cualquier cosa que tenga que ver con esas personas”, agregó.

Este hecho de intolerancia y agresión se suma al ocurrido en la ciudad en enero pasado, cuando una mujer que se encontraba en una tienda en el barrio La Victoria, fue agredida con una botella luego de reclamarle a un hombre que la estaba acosando.