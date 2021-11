¿Por qué es tan accidentada la vía al Aeropuerto?

Si bien no son tan frecuentes, sí son varios y la mayoría graves, los accidentes ocurridos en la vía que comunica a Girón con el Aeropuerto Palonegro.

El más reciente ocurrió hace cerca de una semana cuando una ‘niñera’ que llevaba seis vehículos se habría quedado sin frenos y terminó chocando de frente contra varios carros que se movilizaban hacia Lebrija, no sin antes llevarse un poste y las barandas de seguridad.

Un hombre falleció de manera instantánea. Quedó tendido en la mitad de la vía. Testigos declararon que la víctima, al parecer, era un polizón. En el mismo hecho resultaron heridas tres personas, quienes fueron auxiliadas por las autoridades y trasladadas a la clínica de Girón.

En los últimos tres años, Vanguardia ha registrado más de una docena de accidentes en esta vía, eso sin contar los que no se registran por tratarse de choques leves.

En cifras

De acuerdo con cifras de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bucaramanga, este año han ocurrido 19 accidentes que dejaron como resultado 3 muertos y 23 lesionados. El año pasado, para la misma fecha, la cifras fue de 17 casos, 3 fallecidos y 38 lesionados.

Sobre las hipótesis de estos casos, se enumeran: cuatro por exceso de velocidad; tres por no mantener distancia de seguridad; tres por falla de frenos y dos por posible estado de embriaguez. También son posibles causas, cruzar en estado de embriaguez, adelantar en curva o en pendientes, huecos, adelantar cerrando, superficie lisa y cruzar sin observar.

Para disminuir los casos de accidentalidad, la Policía de Bucaramanga informó que, entre otras, ha realizado numerosas actividades de control y sensibilización a jóvenes que se ‘cuelgan’ a otros vehículos en movimiento o que utilizan el tramo entre Girón y el peaje de Lebrija, o viceversa, realizando prácticas que ponen en riesgo sus vidas y la seguridad de los demás usuarios viales.

La voz de un experto

Vanguardia le preguntó a Freddy Díaz, abogado y experto en accidentalidad vial, quien manifestó que en la mayoría de los casos se trata de fallas humanas.

“Lo que hay es un exceso de velocidad como el caso de la niñera que se salió hace poco. ¿Qué es lo que pasa con los vehículos de carga pesada que se salen y se estrellan así como la niñera? En ese caso se trató de una falla humana en la que el conductor no aseguró el carro con un cambio fuerte que puede ser la tercera doble para que el motor ayude al sistema de frenos en el descenso, porque un cambio muy alto el freno no es capaz con el peso de la carga y el mismo carro. Es un tema de impericia en la conducción en descenso”.

Sin embargo, según Díaz, estos son conceptos que no se deben dar a la ligera, “muchas veces las hipótesis iniciales que se formulan no son certeras, son solamente una probabilidad y muchas veces ni siquiera es eso porque esos casos toca estudiarlos. Como la norma les dice que deben poner una hipótesis, muchas veces la ponen para cumplir un requisito, pero no propiamente para efectos de una investigación.

“En cuanto a fallas mecánicas, estoy dudoso de que sean la causa recurrente. Para decir que un carro se quedó sin frenos en descenso, tendría que haber por lo menos un derrame de líquido de frenos”.