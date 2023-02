Por robarlo asesinan a un motociclista en municipio que limita con Santander

La víctima era conocida por la labor de movilizar a los pobladores que solicitaban sus servicios parta transportarse en la zona rural y los cascos urbanos de esta región que limita con el municipio de El Playón.

Se trata de Luis Eduardo Lindarte Pérez quien residía con sus familiares en el corregimiento de Pueblo Nuevo, era soltero sin hijos.

Sus padres y hermanos, seis en total, gozan del aprecio de sus vecinos y paisanos.

“Es una familia trabajadora. Nunca le hemos conocido problemas y por el contrario tenemos los mejores comentarios de ellos. Son muy humildes. ‘Luisito’ no tomaba, no fumaba, siempre tenía la mejor actitud para ofrecer su trabajo, en especial a los agricultores que se movilizan de una vereda a otra”, aseguró un residente de La Esperanza.

Pero la tragedia para la familia Lindarte Pérez inició el pasado jueves cuando Luis Eduardo desapareció, sin dar ningún aviso a sus seres queridos.

Lo que se conoce hasta el momento es que dos sujetos le solicitaron que llevara a uno de ellos desde el corregimiento de Pueblo Nuevo a La Unión.

“Varias personas lo vieron pasar por esa carretera y eso nos ayudó a buscarlo en el tramo que creíamos se podrían encontrar. Y sí, infortunadamente lo encontramos, pero no como esperábamos, que estuviera vivo”, señaló un líder.

Sus seres queridos empezaron su búsqueda en el pueblo y por medio de las redes sociales, esperando que alguien diera razón de su paradero.

Pero todo terminó 24 horas después, el viernes a las dos de la tarde cuando lo hallaron en un matorral, sin vida y con un disparo en la cabeza. El cuerpo se encontraba en el sector conocido como ‘Las Curvas del Basurero’.

Su motocicleta no estaba con él, por lo que se cree que fue robada, al igual que su celular y un dinero que portaba producto de su trabajo como ‘mototaxista’. Este sería el motivo de su homicidio.

“Tenía un celular que lo estaba pagando a cuotas, tenía un dinero que no sabemos cuánto, pero la mamá dijo que lo tenía. Eso fue por robarlo, no hay duda. Él no tenía amenazas ni estaba metido en cuentos raros”, señaló un allegado a la familia.

El cuerpo fue llevado a Medicina Legal de Aguachica y se espera que hoy inicien sus honras fúnebres en el municipio nortesantandereano.

“El pueblo se va a llenar de camisas blancas y globos blancos condenando este vil asesinato. Esperamos que las autoridades se pronuncien. Hace muchos años no se presentaba un caso de estos que debemos rechazarlo, esta era una zona de paz, lamentamos lo sucedido”, expresó un líder.