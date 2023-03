Por robarse unos mangos un menor fue brutalmente herido en Bucaramanga

En casa, con seis heridas en los brazos y en las piernas, se recupera el menor de 13 años que sobrevivió al brutal ataque del dueño de un predio, en zona rural, cerca al sector de ‘La Cemento’ en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el joven le pidió permiso para ir a la piscina del Recrear de Colseguros con unos amigos. Ellos residen en el barrio María Paz.

El caso se presentó el martes en la tarde cuando el pequeño no fue a clases, en el Instituto García Herreros, porque ese día hubo reunión de padres de familia para entregar las notas del primer periodo académico.

“Mi hijo es un muchacho que no es problemático, ni inquieto, yo le di permiso para que se fuera con los amigos. Pero resulta que no fueron al polideportivo sino al río por el sector de La Cemento donde hay varios lugares para bañarse”, señaló la progenitora.

Fueron a un pozo en el norte de la ciudad y disfrutaron de una tarde de amigos. En total eran siete los menores que participaron en la actividad.

Cuando ya regresaban a sus hogares, uno de ellos avistó un árbol de mangos que tenía los frutos verdes dentro de una parcela, propiedad privada.

El menor, víctima de la agresión, se animó a bajarlos para compartirlos con el resto de jóvenes.

Solo que mientras sus seis acompañantes sí vieron al dueño de la propiedad acercarse, portando un machete, y salieron corriendo, él sólo notó su presencia al sentir un ‘planazo’.

De ahí inició a pegarle y herirlo por haber bajado los mangos verdes del árbol y por haber ingresado sin permiso a su parcela.

“Los compañeros le gritaban que lo dejara, que no le pegara. Que lo iba a matar. Mi hijo dice que alcanzó a esquivar varios lances que iban para la cabeza. Esto hubiera sido trágico. El tipo lo dejó tirado, sangrando y mi hijo se desmayó”.

Golpeado, inconsciente y con heridas que sangraban, fue sacado por los demás compañeros hasta la carretera donde un vehículo decidió parar y llevarlo hasta el Hospital Local del Norte.

Allí ingresó por urgencias y le brindaron los primeros auxilios. Ante el tamaño de algunas de las heridas, los médicos decidieron suturarlas.

“Le cogieron puntos en el antebrazo, las rodillas, las canillas, los pies, seis heridas que gracias a Dios no fueron profundas. No sé cómo no me lo mató. Lo peor es que yo conozco al que atacó a mi hijo”, señaló la mujer.

La madre del menor, dedicada a la zapatería, aseguró que el agresor sería un pensionado de la fuerza pública que está identificado. Ya instauró la demanda ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones y se proceda a investigar el brutal ataque dentro de una propiedad privada del sector rural del norte de Bucaramanga.