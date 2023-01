Por un cigarrillo y por 10 mil pesos, dos personas perdieron la vida en Bucaramanga y el área

Un lamentable hecho de violencia contra una ama de casa, madre de cinco hijos, se presentó en el norte de Bucaramanga. Por negarse a dar unas monedas para que un hombre comprara un cigarrillo, el sujeto le disparó en la frente con un revólver.

En otro hecho registrado por las autoridades y catalogado como una riña, perdió la vida el miércoles en la noche un adulto mayor. Según se conoció, el hecho lo ocasionó una disputa por 10 mil pesos.

Piden justicia

Como Yaneth Fuentes García, de 46 años, fue identificada la mujer que se encontraba con su actual compañero sentimental en una calle peatonal del barrio Transición V, cuando la desgracia tocó el hogar de los Fuentes García.

Un individuo, que es conocido como alias ‘El Veneco’, llegó hasta el andén donde se encontraba la pareja. El ciudadano extranjero estaba acompañado por otro individuo y ambos los abordaron pidiéndoles una moneda para comprarse un cigarrillo, que se cree sería de marihuana. No obstante, Fuentes García le dijo que no los molestara y que se retirara ya que no tenían dinero.

“Mi mamá le pidió de buena manera que se fuera, que no querían problemas, pero él estaba ansioso por un cigarrillo”, expresó un hijo.

Las palabras de negativa de la mujer alteraron a ‘El Veneco’ y le dijo que eso no se quedaba así. Fue donde su cómplice, que estaba junto a él, y le pidió un revólver.

Sin más palabras, le disparó en la frente y ella cayó al piso agonizante. Su compañero sentimental buscó un vehículo y la llevó hasta el Hospital Local del Norte. Solo que cuando ingresó a Urgencias ya no tenía signos vitales.

“Pedimos a las autoridades que el caso no se quede así. Alias ‘Jhon’ o ‘El Veneco’ y alias ‘Breiner’, su compinche, deben pagar por su muerte. Todo el mundo sabe quiénes son. No sabemos por qué están libres”, pidió una hermana.

Por 10 mil pesos

Orlando Bayona Guzmán, de 70 años, perdió la vida el miércoles en la noche a causa de un hombre que convivía con él en el asentamiento humano Villa Esperanza de Floridablanca.

La riña que acabaría con la vida del adulto mayor, se produciría por el pago de un recibo de luz que por el lugar y las condiciones de su vivienda, no ascendía a más de 10.000 pesos.

Lo que se conoció es que fue la víctima quien le reclamó al otro hombre sobre la demora en el pago del recibo, y allí comenzó una discusión que, a medida que transcurrían los minutos, se iba poniendo cada vez más violenta.

De un momento a otro pasaron a las agresiones físicas; en medio de la riña, el agresor sacó un arma cortopunzante con el que hirió en repetidas ocasiones a la víctima. Orlando, además, en medio del caos que transformó la humilde vivienda, se cayó varios metros por un barranco y quedó gravemente herido.

El adulto mayor fue trasladado al Hospital de Floridablanca, en donde pese al esfuerzo de los ‘galenos’ de turno, falleció tiempo más tarde.

El agresor también fue trasladado hasta ese centro asistencial por algunas heridas que le ocasionó la víctima, y en ese lugar la Policía Metropolitana de Bucaramanga lo capturó por el delito de homicidio.

Al cierre de esta edición el hombre era procesado judicialmente en las instalaciones de la Fiscalía y estaba a la espera de ser presentado en las audiencias públicas para que un juez de garantías defina su situación judicial.