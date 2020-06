¿Qué hay detrás de los encapuchados que golpean a habitantes de calle en Floridablanca?

“Eso si no me gusta, esa acción que hacen esos celadores, a golpear cristianos que están durmiendo en la calle, qué va a hacer uno, dormir en la calle, ahí llegan y nos llenan a garrote, a macheta, ¡ay no, no, no!...”, relata un hombre ya entrado en años, de hablar desdentado, mientras permanece sentado sobre un andén y rodeado de sus perritos regordetes, en los alrededores del parque principal de Floridablanca.

Este habitante de calle es una de las víctimas de los ‘hombres de negro’ que, como se ve en videos que circulan en redes sociales, deambulan en la noche y golpean a habitantes de calle que permanecen acostados sobre andenes, a merced no solo del hambre y el clima, sino, ahora, también de los violentos e intolerantes que llegan armados con pistolas neumáticas, palos y machetes.

“Estaba durmiendo cuando sentí que me empezaron a golpear. Me dieron varias patadas y luego me atacaron con un machete y con un palo. Me gritaron que me fuera, que no podía estar ahí. A uno de los muchachos que estaba conmigo, le ocasionaron una herida en la cabeza con un machete”, relató otra de las víctimas.

Pero, ¿cómo delinquía este escuadrón de hombres de negro? Según conoció esta redacción, estaría conformado por cerca de 20 hombres que cada noche, desde hace unos tres meses, patrullaban en 10 motocicletas, por diferentes sectores de Floridablanca.

“Hay quienes dicen que ellos cobraban $100 mil mensuales a cada negocio o casa de la zona a cambio de prestar seguridad”, señaló una residente del sector.

Su accionar quedó en evidencia tras varios videos que se filtraron el viernes en la noche en redes sociales. “Auxilio, auxilio, auxilio”, gritaba desesperadamente un hombre mientras entre cuatro encapuchados de negro lo golpeaban con palos y machetes.

Fueron varios los habitantes de calle quienes a diario eran ‘visitados’ por estos encapuchados. Todo esto ocurría a una cuadra de la Alcaldía de Floridablanca, diagonal al Parque Principal, donde suelen reunirse entre 10 y 15 habitantes de calle a pasar la noche, en algunos andenes de la zona comercial.

Su aspecto, como sus acciones, eran tenebrosas. Vestían completamente de negro, con pasamontañas que cubrían sus rostros. Andaban armados con machetes, pistolas neumáticas y bolillos. Tal era su logística que cada uno portaba un radio de comunicaciones, que les servía para reportar sus desplazamientos y pedir refuerzos en caso de que lo necesitaran.

“Yo les tengo miedo. Por eso en las noches no volví por acá. Son muy salvajes, llegan y no preguntan nada, van es dando palo y machete por donde caiga”, dijo uno de los habitantes de la calle del sector.

En la zona comercial donde ocurrieron los hechos y por donde generalmente patrullaba este escuadrón de negro, la gente guarda silencio. Lo cierto es que desde hace varios meses era un secreto a voces la existencia de este grupo de vigilancia informal que tenía como blanco golpear brutalmente a los habitantes de la calle.

“Ellos patrullan varios barrios, entre esos La Cumbre. Son como 20 y andan en 10 motos. Casi nunca salían a patrullar los 20 a una sola parte. Se dividían por sectores. Acá al parque siempre llegan como 10 en cinco motos. Dos de mis amigos, con los que comparto la calle, están heridos en hospital de la ‘planera’ que les dieron”, relató otro habitante de calle.

Consejo de seguridad

Ante esta situación, y luego de que se divulgaron imágenes de las agresiones, se encendieron las alarmas; Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca, citó de inmediato a un Consejo de Seguridad, para ponerle fin a esta crítica situación que no se veía desde hace más de una década.

“He convocado Consejo de Seguridad extraordinario ante este acto vandálico e inhumano cometido contra varios habitantes de calle en nuestro municipio. No podemos permitir que se repitan estas violaciones a los Derechos Humanos.

“¿Desde cuándo un grupo de personas cree que puede acabar con la dignidad de los habitantes de calle, armándose como vándalos y lastimando a los indefensos? Yo mismo he puesto la denuncia contra estos actos de indolencia y salvajismo que sucedieron en el amanecer del lunes pasado.

“Solicité a la Policía de Bucaramanga intensificar patrullajes para salvaguardar la vida de habitantes de calle y dar con el paradero de estos vándalos que atentan contra los Derechos Humanos”, manifestó Moreno.

La misma noche del viernes, la Policía realizó operativos que llevaran a la identificación y judicialización de los delincuentes.

En esas labores, fueron capturados dos vigilantes informales quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía por uso privativo de prendas de la Fuerza Púbica, sin embargo, una investigación determinará si también estarían implicado en los hechos de violencia contra habitantes de calle.

Por su parte, el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, expresó que, “con relación a dos videos que circulan en redes sociales, en los que aparecen ocho personas de negro que golpean a cuatro habitantes de vivienda no formal, la Policía Nacional realizó de manera inmediata actividades de investigación y verificación y se pudo establecer que este acto fue realizado el día 14 de junio a las 2:30 de la mañana, por personas que se dedican a la vigilancia informal.

“Así mismo fueron ubicadas las personas agredidas, se les recepcionó la correspondiente denuncia la cual será materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial. La Policía realiza en diferentes barrios de Floridablanca, actividades de vigilancia y control en donde se incautan elementos prohibidos que porta la vigilancia informal (...) se tomarán medidas administrativas para el desmonte de este tipo de actividades”.