¡Qué imprudencia!: En video, dos menores son transportados en una bicicleta dentro de una canasta

El video que vuelve a generar indignación en la ciudadanía por la falta de prevención y cuidado con los menores de edad fue grabado en la tarde de este jueves 21 de septiembre en una calle del barrio San Francisco de Bucaramanga.

En el material audiovisual se aprecia a un adulto en una bicicleta pedaleando por una vía de este popular sector de la capital de Santander.

Pero llama la atención que en la parte posterior de la cicla el hombre llevaba una canasta. Para sorpresa de conductores y transeúntes, ‘la carga’ eran dos menores de edad.

“Uno no entiende por qué hay tanto adulto irresponsable que no comprende el peligro que corren los menores de edad, como este caso. No sabemos qué pasa con las autoridades que no toman cartas en el asunto”, señaló un habitante del barrio San Francisco.

