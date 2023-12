¿Qué le pasó? Desapareció desde la Noche de Velitas y encontraron su cadáver en un río

Ahora, su hermana y demás familiares recordarán siempre su grandeza como ser humano, pese a que aún no encuentran una explicación clara sobre la manera en la que Elkin Jesús García terminó sin vida en este río.

Aunque los hermanos de Elkin Jesús mantenían la ilusión de que su familiar no fuera la persona que habían encontrado sin vida, el reporte del Instituto de Medicina Legal les confirmó que era él y que falleció ahogado.

Del joven, de 25 años, no hubo más pistas, solo hasta la 1:00 de la tarde del lunes, cuando se conoció la noticia del hallazgo de un cadáver en el río San Juan del Micay, allí, en El Plateado.

La tristeza y los desvelos entre los familiares de Elkin Jesús García Goyeneche no han cesado desde la Noche de Velitas, cuando él no llegó a compartir la cena que habían programado junto con sus hermanos, en su casa ubicada en el corregimiento El Plateado, de Argelia (Cauca), donde estaba trabajando con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a sus papás, que permanecen en Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Las raíces

“Él era un ser humilde, echado para adelante, trabajador y no tenía problemas con nadie”,

Hermana de Elkin García

“Era un excelente hijo, hermano, compañerista, muy buen ser humano. Mi hermano era un hombre muy humilde, si tenía como ayudar lo hacía, como fuera. No entendemos la razón, si mi hermano no se metía con nadie, no le quitaba nada a nadie”